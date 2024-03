BBB 24: Davi chama Isabelle de indecisa; sister não gostou do que ouviu (Reprodução/Globo)

Durante a madrugada desta quarta-feira (20), Davi chamou Isabelle de indecisa ao conversar sobre sua estratégia dentro do BBB 24 e a sister não gostou nada do que ouviu. Na hora, enquanto falavam sobre a proximidade dela com Raquele e Giovanna, Isa tomou um posicionamento.

Tudo começou quando Davi tentou falar sobre o caminho trilhado por Isabelle dentro do BBB: “Visando já, traçando um caminho, que você estava tendo a visão que aquele caminho que você estava alí não era mais o caminho correto para você. O seu coração estava te mandando para aquela rota ontem”, disse o brother.

Neste momento, a manauara tenta explicar que não estava indecisa sobre que lado tomar, mas que demorou para agir: Ontem não. Só não rompí de forma definitiva. Mas, por exemplo, eu ia conversar e eu pensei que realmente não vale, não vou conversar”, afirmou ela.

O clima entre os aliados esquentou quando Davi afirmou que Isabelle “ainda está indecisa com o caminho” dentro do Big Brother Brasil, ou seja, se ela ficaria ao lado dele ou ao lado do quarto gnomo.

Isabelle interrompe o raciocínio e pede a palavra: “Calma, você está falando de caminhos e eu estou falando de vida. Eu não estava indecisa de caminho e de nada. Calma, desculpa te cortar, mas só aproveitando para eu não perder o raciocínio, do lado que elas estavam era impossível eu estar”, disse ela.

Por fim, Isabelle explicou para Davi que nunca estaria ao lado do quarto gnomo e deu diversos motivos para sua decisão: “Pessoas que já me colocaram no paredão estão lá e que eu já votei e que também tem o meu amigo aqui [Davi] como alvo, então, é impossível eu estar daquele lado, impossível”.

Ela ainda disse que há dois lados dentro do BBB , mas que sempre gostou muito de duas pessoas do grupo adversário: “Tendo em vista dois lados, que existem dois lados aqui. Deste lado aqui [gnomos] era impossível de estar. Porém, eu tinha muito carinho por ela [Raquele] e pela Giovanna”.