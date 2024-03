Agência fotográfica expõe a realeza após edições em suas fotos

Como há muitos anos não acontecia, a monarquia britânica tem sido envolvida em uma espiral de críticas e fortes apontamentos, devido à má gestão de comunicação em torno do desaparecimento de Kate Middleton, resultado de uma cirurgia abdominal da qual poucos detalhes são conhecidos.

O silêncio e a edição da foto da princesa de Gales com seus filhos no Dia das Mães levaram os seguidores da família real a chamarem os reais de mentirosos e exigirem saber o que realmente aconteceu com ela, já que passaram mais de 70 dias sem aparecer, apesar de algumas horas atrás ter surgido um vídeo dela fazendo compras com William, o qual foi colocado em dúvida.

Embora Middleton tenha se desculpado por seu erro ao editar a foto, ela não foi a única da realeza a manipular imagens e agora uma agência fotográfica se manifestou a respeito.

O que foi dito por uma agência de fotografia sobre edições em fotos reais

Várias agências fotográficas decidiram remover a foto de Kate com seus filhos de seus sites ao perceberem a quantidade de edições que ela tinha, mas agora decidiram analisar outra imagem da família real onde mais uma vez ficam expostos.

A Getty Images foi responsável por analisar detalhadamente uma foto da Rainha Elizabeth II em que ela aparece em sua casa cercada por seus netos e bisnetos. A imagem teria sido tirada em Balmoral em agosto de 2022, mas foi publicada em abril de 2023, para comemorar o 97º aniversário da falecida monarca.

Embora naquela época internautas tenham notado uma alteração na mobília, a verdade é que não foi o único erro cometido ao manipular o postal.

"A Getty Images revisou a imagem em questão e colocou uma nota do editor nela, indicando que a imagem foi digitalmente aprimorada na fonte", disse uma fonte ao El Telégrafo.

Na imagem, pode-se ver a rainha sentada num sofá verde ao lado do príncipe George, da princesa Charlotte, do príncipe Louis, dos filhos do príncipe Eduardo, James, Conde de Wessex, e Lady Louise Windsor, juntamente com os netos da princesa Ana, que não possuem títulos reais: Savannah Phillips, Isla Phillips, Mia Tindall, Lena Tindall e Lucas Tindall.

A agência pôde notar como havia uma linha vertical na saia da falecida monarca que não coincidia, uma sombra atrás da orelha do príncipe Louis e sinais de repetição do cabelo de Mia Tindall, o que demonstra que não é apenas a futura rainha da Inglaterra que utilizou o Photoshop de maneira inadequada.