A BBC mudou seu logotipo para preto? A verdade sobre o rumor que alarmou as redes sociais

O príncipe e a princesa de Gales participam do lançamento da pré-campanha no BAFTA William e Kate Middleton (WPA Pool/Getty Images)

Cada dia aumentam os rumores nas redes sociais e na imprensa internacional sobre a situação atual de Kate Middleton: seja sobre sua saúde, seu relacionamento com William ou a polêmica após admitir ter editado uma foto dela com seus filhos.

Nesse sentido, os olhares do mundo se voltaram para ela depois de passar por uma cirurgia abdominal, o que a manteve afastada do olho público por vários dias, até que nos últimos dias ela foi vista novamente ao lado do príncipe de Gales.

No entanto, as raras aparições da princesa têm provocado diferentes especulações nas redes, especialmente nas últimas horas, onde foi mencionado um suposto anúncio importante que seria feito pela casa real britânica. Além disso, alguns usuários afirmaram que a BBC havia mudado seu logotipo para preto, o que seria um indício de uma morte na família real.

A BBC mudou seu logotipo para preto?

No entanto, essa teoria que circulou pelas redes sociais é falsa. A Agência EFE, por meio de sua conta verificada, negou que isso tenha acontecido.

"A cadeia britânica BBC não mudou o logotipo de seus perfis nas redes sociais para preto devido à suposta morte de Kate Middleton. A corporação pública mantém o mesmo logotipo em preto desde, pelo menos, 2019", indicaram em X.

Nesse sentido, a BBC News é quem tem um logotipo vermelho que não foi alterado para preto, enquanto o logotipo da BBC é preto.

Deve-se mencionar que este não é o único boato desmentido nesta segunda-feira. Nesse sentido, nas redes sociais e na mídia internacional, especulava-se sobre um importante anúncio que a família real britânica faria através da BBC. Até mesmo, ‘royal announcement’ se tornou uma tendência mundial.

No entanto, a jornalista da BBC Helen Wade desmentiu esse fato em uma entrevista para a televisão espanhola.

“Receio muito que seja apenas um boato inventado por um usuário do Twitter na Espanha”, começou apontando.

Finalmente, ele indicou que “vários meios de comunicação espanhóis entraram em contato comigo para perguntar e não é verdade, este comunicado não será divulgado porque não é verdadeiro”.