Um homem de paladar exigente? Este é o único jogo de Zelda que desapontou Shigeru Miyamoto

O lendário criador de Super Mario e The Legend of Zelda, Shigeru Miyamoto, é reconhecido por sua meticulosidade e atenção aos detalhes em cada projeto que lidera. No entanto, até os mestres tropeçam às vezes, e Miyamoto não é uma exceção. Recentemente, foi revelado que o único jogo de Zelda do qual Miyamoto expressou abertamente sua insatisfação é Zelda II: The Adventure of Link.

Uma decepção de 34 anos

Lançado em 1987 para o NES, Zelda II foi apresentado como a sequência do icônico The Legend of Zelda, combinando elementos de exploração com sequências de ação em 2D. No entanto, o jogo foi recebido com críticas, e Miyamoto expressou seu descontentamento, identificando um problema crucial: os tempos de carregamento.

De acordo com Stephen Totilo, especialista em videogames, o problema estava na versão de Zelda II para Famicom Disk, um periférico que utilizava disquetes e que gerava tempos de carregamento prolongados. Essa limitação técnica afetou a experiência de jogo e deixou Miyamoto insatisfeito com o resultado final.

Recomendados

Um gosto amargo na boca de Miyamoto

A história foi compartilhada no último podcast de Kit & Krysta, ex-funcionários da Nintendo, revelando a confissão de Miyamoto sobre sua decepção com este lançamento de Zelda. Embora o jogo em si não fosse necessariamente ruim, as limitações do periférico externo afetaram negativamente a experiência de jogo, deixando um gosto amargo na boca do criador da franquia.

Embora Zelda II: The Adventure of Link tenha sido alvo de críticas, muitos fãs ainda o consideram uma parte integral da saga Zelda. No entanto, quando se pergunta sobre o pior jogo de Zelda, as respostas podem apontar para as controversas entregas lançadas no Philips CD-i, que recentemente foram ressuscitadas e voltaram a chamar a atenção do público.

Apesar dos desafios enfrentados com Zelda II, Miyamoto continua sendo uma figura icônica na indústria dos videogames, e seu legado perdurará através de suas inúmeras contribuições para o mundo do entretenimento interativo.