Sand Land, o jogo do Akira Toriyama, está disponível para jogar gratuitamente

O talento de Akira Toriyama continuará aparecendo nas telas do mundo do entretenimento. Além do próximo lançamento de Dragon Ball Daima, previsto para outubro de 2024, em apenas um mês chegará uma nova versão do jogo Sand Land, baseado no mangá e anime de mesmo nome, criados pelo lendário mangaka japonês.

O lançamento do jogo desenvolvido pela ILCA, Inc. (One Piece Odyssey) e produzido pela equipe da Bandai Namco Entertainment, está agendado para 26 de abril. Portanto, as consoles em que será lançado disponibilizaram a demo para que os interessados em adquiri-lo possam experimentar um pouco do que será Sand Land.

De acordo com o que é relatado pelo 3D Juegos, o RPG apocalíptico estará disponível para PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S. Portanto, aqueles que acessarem a demonstração terão desde este momento até um dia antes do lançamento para jogar. Há muito material para experimentar e se divertir, sem gastar um centavo, por pouco mais de um mês.

Recomendados

O site mencionado anteriormente diz que a única desvantagem é que o progresso feito no jogo não será transferido para a versão oficial quando comprarem. Ou seja, se adquirirem o jogo, terão que começar do zero.

Os primeiros avanços do jogo revelaram que Beelzebub, Thief, Rao e outros personagens do mangá e anime aparecerão como personagens. O demo nos mostra que o jogo tem combate em tempo real, exploração, resolução de quebra-cabeças e plataformas.

Se quiser experimentar a demonstração, aqui estão os links separados de acordo com o console ou plataforma que você usa: