Saiba mais sobre Giullia Buscacio, atriz de ‘Renascer’ que está sendo elogiada na internet e namora amigo de Neymar

Dando vida à Sandra em ‘Renascer’, a personagem de Giullia Buscacio caiu no encanto não somente de João Pedro, interpretado por Juan Paiva, mas também do público. A atriz de 27 anos participa de sua oitava novela e fora das telas namora o empresário Diogo Fialho desde setembro de 2022.

Enquanto Buscacio publica bastante imagens do casal, como das viagens românticas à Paris e a Nova York, Diogo é mais discreto, tendo inclusive seu perfil do Instagram trancado.

Contudo, antes do namoro com a atriz, o empresário já era visto nas mídias devido a amizade com Neymar, conhecido como um dos ‘parças’ do atleta. O nome do empresário também é conhecido pelo fato de sua irmã ser Kamilla Fialho, ex-empresária de Anitta com quem hoje é brigada. Além disso, Diogo é um dos responsáveis pelo evento ‘Tardezinha’, conforme informações do site ‘Extra’.

Giullia Buscacio revela semelhança com Sandra, filha ‘incorreta’ de Egídio

Em Renascer, Giullia Buscacio interpreta Sandra, a filha “incorreta” de Egídio (Vladimir Bricht), que chegou nesta semana na novela da Globo. Em uma entrevista reveladora, a atriz destaca que há uma grande semelhança entre ela e a personagem, que vai se envolver com João Pedro (Juan Paiva).

“Somos mulheres decididas e dispostas a lutar pelo que acreditamos e pelo certo”, afirma a atriz sobre Sandra, que chegou de surpresa na fazenda do vilão da novela das 21 horas.

Sandra também é o primeiro trabalho maduro de Giullia Buscacio na TV. Aos 27 anos, a atriz garante que a personagem traz uma construção complexa e que vai surpreender quem acompanha o remake de Renascer, na TV Globo.

Camila Morgado é a mãe de Giullia Buscacio na novela Renascer (Angélica Goudinho/Globo)

Renascer: Sandra (Giullia Buscacio) , Egídio (Vladimir Brichta) e Dona Patroa (Camila Morgado) (Léo Rosario/Globo)

“A Sandra é a personagem mais desafiadora da minha carreira. A construção de personagem é algo muito individual e que depende muito do tempo em que se passa a novela. Tenho 27 anos e estou fazendo meu primeiro trabalho maduro na TV. Não sou mais uma menina”, disse ela.

Sandra e João Pedro juntos

A personagem de Giullia Buscacio em Renascer conhece o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) durante um passeio a cavalo. Na cena, ela tem dificuldade em domar o animal e João Pedro acaba sendo solícito com a jovem.

Em seguida, os dois engatam uma conversa e demonstram um interesse mútuo, mas basta a moça mencionar que é filha de Egídio Coutinho para João Pedro parar de ajudá-la e ir embora deixando Sandra para trás.