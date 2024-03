Ricky Martin retorna à atuação com a série ‘Palm Royale’

Ricky Martin decidiu retomar sua carreira como ator, e participará da nova série ‘Palm Royale’. Aqui estão os detalhes confirmados sobre a produção.

O porto-riquenho tem mostrado estar emocionado com a estreia de seu novo trabalho como ator, após o ano tão complicado que teve em nível pessoal.

‘Palm Royale’, a nova série de Ricky Martin

O cantor protagoniza a produção que foi desenvolvida por Abe Sylvia. Teve sua estreia no Teatro Samuel Goldwyn, com a presença de parte do elenco, que inclui Kaia Gerber, Carol Burnett, Kirsten Wiig, Josh Lucas, Allison Janney e Laura Dern.

Estará disponível em 20 de março na plataforma Apple TV+, plataforma para a qual se pode ter acesso com uma assinatura paga.

"'Palm Royale' é a verdadeira história da ovelha negra; gira em torno de Maxine Simmons (Kristen Wiig) e seus esforços para pertencer à alta sociedade de Palm Beach. Enquanto Maxine tenta cruzar a linha impenetrável entre ricos e pobres, a série faz a mesma pergunta que ainda nos desconcerta hoje em dia: quanto de si mesmo está disposto a sacrificar para conseguir o que outra pessoa tem? A história se passa durante o volátil ano de 1969 e é uma homenagem a todas as pessoas que lutam pela oportunidade de pertencer", diz a sinopse oficial.

Aqui você pode ver o trailer:

A passagem de Ricky Martin pela atuação

Vamos lembrar que o artista teve uma breve aparição em novelas mexicanas, fazendo parte de 'Alcanzar una estrella II', após sair do Menudo e antes de se tornar uma estrela de renome internacional.

Além disso, alguns anos atrás, em 2017, ele apareceu em 'Versace: American Crime Story', fazendo algo totalmente diferente do que seus fãs estavam acostumados.