Princesa Peach se transforma em Sailor Venus neste crossover entre a Nintendo e Sailor Moon

O Reino dos Cogumelos é alterado pela presença de uma Princesa Peach que se desvia do cânone da Nintendo. A inteligência artificial faz um crossover entre o famoso videogame e o anime Sailor Moon para ilustrar esta versão hiper-realista e inédita de Sailor Venus.

A Princesa Peach deixa de ser uma criança ou adolescente, como aparece no videogame, para mostrar uma versão voluptuosa nos trajes que as Sailor Scouts costumam vestir. É uma aparência que nunca vimos a princesa em nenhum dos jogos de Super Mario, e muito menos no recente filme da franquia.

O crossover é a Princesa Peach com o traje da Sailor Venus. No entanto, há algumas mudanças representativas feitas para tornar o personagem muito mais chamativo. A saia laranja está presente, mas é muito mais curta do que o normal. As meias longas que cobrem quase todas as pernas também estão lá, mas são muito mais justas devido à voluptuosa constituição desta versão da Peach.

Quando nos dirigimos para a parte de cima do corpo do personagem, também encontramos uma estrutura no corpo desta versão da inteligência artificial que não aparece nem no cânone da Nintendo, nem no do anime Sailor Moon. O rosto é o distintivo de Peach, com seus brincos característicos e a tiara que lhe confere o título de governante do Mushroom Kingdom.

A conta de X @Tiffanyblobs é responsável por esta Fan Art feita pela inteligência artificial.

Princesa Peach e Sailor Venus Twitter @Tiffanyblobs

Sailor Venus é uma das Sailor Guardians ou Sailor Senshi, guerreiras mágicas que protegem a Terra das forças do mal. Conhecida como Minako Aino, a guardiã do universo assume o papel de líder do grupo antes de Sailor Moon descobrir sua verdadeira identidade como a princesa da Lua.

Veste um traje de marinheira com cores predominantes de laranja claro e azul marinho. Possui uma fita vermelha no cabelo, o único acessório que esta versão de Peach não usa, e uma tiara com uma estrela dourada na testa. Em sua transformação, ela se apresenta como “A Guardiã do Amor e da Beleza, Sailor Venus”.