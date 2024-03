Paredão definido entre Alane, Beatriz e Raquele; descubra quem sai do BBB 24

Raquele vai deixar o BBB 24 na noite desta terça-feira (19), pelo menos, segundo as enquetes e os comentários feitos nas redes sociais do programa. Disputando a preferência do público com Alane e Beatriz, a sister deve sair com uma das maiores rejeições da temporada.

Seguindo os comentários nas redes sociais do BBB, o 13º paredão será o ponto final de Raquele, que pode arrumar as malas e dar adeus ao prêmio milionário: “Raquete vem fazer fotossíntese aqui fora”, escreveu um fã.

Há também quem diga que Giovanna é a grande responsável pela eliminação de Raquele do BBB 24, afinal, foram as escolhas da líder da semana que levou sua amiga para a berlinda: “Ela [Giovanna] colocou a amiga dela fora da casa”.

Há também quem use expressões populares e personagens do folclore brasileiro para celebrar a ida de Raquele para a eliminação: “Nem se o saci cruzar as pernas Raquele se salva desse paredão. Vetou o Bia e acabou que foi um tiro no pé. Se fosse com outra pessoa no paredão talvez pudesse ter mais chances”.

Qual a rejeição de Raquele

Além dos comentários contra a sister e a favor de Alane e Beatriz nas redes sociais, diversas enquetes apontam que a Raquele vai ser eliminada do BBB 24 com uma grande rejeição do público, que declara que a sister foi uma planta durante todo jogo.

Raquele eliminada do BBB 24? público aponta resultado em menos de 24h (Reprodução/Globo)

Segundo a enquete do UOL, Raquele vai deixar o reality show da Globo com uma taxa de rejeição de 91,23%, sendo uma das maiores de toda temporada do Big Brother Brasil.

Ainda segundo a enquete, Alane e Beatriz registram uma pequena rejeição e seguem na casa. A primeira com 5,74% dos votos e a segunda com 3,03%. Será que isso vai realmente acontecer no Big Brother Brasil, nesta terça-feira (19)?