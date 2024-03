‘O Sinal’: tudo o que você precisa saber sobre a série que está fazendo sucesso na Netflix

Os assinantes da Netflix em diferentes países estão unanimemente alucinados com o emocionante thriller de mistério que acabou de chegar à plataforma: O Sinal (The signal, em inglês).

A minissérie alemã conseguiu atrair as audiências e se tornar uma das mais comentadas nas redes sociais, com uma história cheia de suspense e as atuações de talentosos atores.

Queres saber mais sobre o drama de ficção científica que está causando um furor inesperado no serviço de streaming? Continue lendo para descobrir tudo o que precisas sobre a produção.

Sobre o que se trata “O Sinal”?

A missão começa quando a cientista Paula Groth retorna à Terra depois de passar meses na Estação Espacial Internacional. Agora, ela só precisa pegar um voo para se reunir com sua família.

No entanto, apesar de ser uma viagem curta, eles nunca se reencontram. A aeronave que os transportava parece ter desaparecido, deixando seu marido, Sven, e sua filha, Charlie, completamente devastados.

Cena da série 'O Sinal' | Anika Molnar / Netflix (Anika Molnar /Netflix)

O marido da astronauta quer proteger sua pequena das notícias, mas ao mesmo tempo se mantém atento a qualquer sinal de esperança. No final, a fé deste professor parece ser recompensada.

No meio de tudo, ele encontra um enigma que sua esposa deixou antes de desaparecer. Sven o segue com determinação. No entanto, quanto mais ele segue as pistas, mais sua vida desmorona.

O mistério está se tornando cada vez mais complexo e a ameaça está ficando cada vez maior, tanto para ele quanto para o resto do mundo. E é que Paula fez uma descoberta impactante em um lugar remoto.

Cena da série 'O Sinal' |Anika Molnar / Netflix (Anika Molnar /Netflix)

Quem faz parte do elenco?

O sinal é estrelado por Florian David Fitz e Peri Baumeister nos papéis de Sven e Paula, respectivamente. No entanto, os atores não estão sozinhos neste thriller dramático alemão.

Outros intérpretes perspicazes se juntam a eles no elenco, como:

Yuna Bennett como Carlotta (menina)

Nilam Farooq como Mira Hiraj

Hadi Khanjanpour como Hadi

Katharina Schüttler como Nora

Katharina Thalbach como Moonwatcherin Agnieszka

Meret Becker como Friederike

Uwe Preuss como Rainer Beu

Sheeba Chaddha como Mudhi

Seumas F. Sargent como Jake

Michael Kranz como Gregor

Marc Benjamin Puch como Ulrik

Cena da série 'O Sinal' | Anika Molnar / Netflix (Anika Molnar /Netflix)

Quantos episódios tem?

O drama de mistério e suspense O Sinal conta com apenas quatro episódios escritos por Fitz, Nadine Gottmann e Kim Zimmermann, com base em uma ideia de Gottmann e Sebastian Hilger.

A direção ficou a cargo de Hilger e Philipp Leinemann. Enquanto isso, a Bon Voyage Films foi responsável pela produção. Christian Springer, Amir Hamz, Fahri Yardim e Johannes Jancke são os produtores.

Cena da série 'O Sinal' | Anika Molnar / Netflix (Anika Molnar /Netflix)

Quando é que chegou à Netflix?

A série "O Sinal" estreou exclusivamente na Netflix em nível global no dia 7 de março de 2024.

Cena da série 'O Sinal' | Anika Molnar / Netflix (Anika Molnar /Netflix)

A Netflix lançou o trailer oficial da trama no mês passado. No vídeo, é apresentado um vislumbre de menos de dois minutos do mistério abordado na série limitada de quatro horas.