O cruel e humilhante apelido que Rose Hanbury, a suposta amante do príncipe William, tem

Dias atrás, o nome de Rose Hanbury voltou a aparecer em manchetes de notícias após ser apontada como a suposta amante do príncipe William. Em 2023, veio à tona a infidelidade do filho mais velho do rei Charles III com Kate Middleton, uma notícia que deu a volta ao mundo depois que se soube que o próximo herdeiro do trono britânico havia saído para jantar no Dia dos Namorados com a antiga amiga de sua esposa.

Rose Hanbury seria a suposta amante do príncipe William

E é que, embora tenham conseguido superar esse difícil obstáculo emocional e deixar tudo isso para trás, agora o nome da suposta amante volta a ecoar com força no país europeu porque a culpam pela última polêmica com a edição da fotografia compartilhada por Kate Middleton em suas redes sociais. Além disso, alguns meios de comunicação afirmam que ela é quem está acompanhando William na imagem do veículo compartilhada dias atrás em que a princesa de Gales aparece de perfil.

Kate Middleton / William / Rose Hanbury Em meio à ausência da princesa de Gales, tem surgido o nome de Rose Hanbury (Dan Kitwood/WPA Pool / Getty Images)

Um sem-fim de rumores que apenas colocam em questão a credibilidade da família real. No meio de toda essa controvérsia e das dezenas de manchetes que afirmam que Rose Hanbury é a culpada de todos os males dos Windsor, os fãs da realeza lhe deram um novo apelido.

Recomendados

Rose Hanbury e seu apelido cruel nas redes sociais

E é que depois da fotografia de Kate com seus filhos, a primeira foto em que a princesa de Gales aparece sem aliança, os seguidores se perguntaram se a esposa de William está tentando enviar uma mensagem ao mundo ao não usar seu anel, o que levou a criar um apelido bastante brutal para a suposta amante do príncipe: ‘Camila 2.0′, conforme relatado em ‘The List’.

Kate Middleton / Rose Hanbury As ex-amigas tinham jantando juntas (WPA Pool/Chris Jackson / Getty Images)

O novo apelido de Rose Hanbury: ‘Camila 2.0′

Como era de esperar, as redes sociais não tiveram piedade e estiveram em sintonia com o novo apelido de Rose Hanbury: “A amante, Camila 2.0″, “a realeza está ocupada apresentando Camila 2.0″, “Vão substituir Kate por Camila 2.0″, são alguns dos comentários publicados na internet.