Morre Grant Page, ator do filme ‘Mad Max’

Grantley John Page, que interpretou um dos personagens do filme ‘Mad Max’, faleceu aos 85 anos em um acidente de carro, conforme revelou seu filho em uma entrevista.

Os rumores sobre a morte do ator australiano começaram a surgir desde 14 de março passado, no entanto, até recentemente, Leroy Page, filho do intérprete, comentou alguns detalhes do acidente que tirou a vida de seu pai.

De acordo com os relatórios, Grant Page estava dirigindo perto de sua casa em Kendall, mas aparentemente perdeu o controle do veículo, resultando em uma colisão com uma árvore; embora as autoridades tenham sido chamadas para o local, não puderam fazer nada para salvar a vida do ator.

Recomendados

Grant Page destacou ao longo de sua carreira por sua colaboração em diversas produções cinematográficas, onde realizou e coordenou acrobacias lendárias para filmes de ação.

O ator australiano construiu uma carreira notável na indústria do entretenimento a nível internacional, sendo lembrado por sua participação em filmes como 'The Man from Hong Kong', 'Mad Max', 'George Miller Three Thousand Years of Longing', a prequela de 'Mad Max', entre outros.