Mariah Carey é anunciada como atração do Rock in Rio e fãs reagem a escolha do palco

Com a abertura da venda de ingressos se aproximando, o Rock in Rio segue com os anúncios das atrações que irão compor a edição de 40 anos do festival. No final da última segunda-feira, dia 18 de março, outros dois grandes nomes da música pop foram anunciados entre as atrações deste ano.

No dia 20 de setembro, que ficou conhecido como o “Dia Delas”, o festival deverá receber a cantora Cyndi Lauper, famosa pela música “Girls Just Wanna Have Fun”, ela se apresentará no Palco Mundo, considerado o palco principal do evento e que também contará com Ivete Sangalo e Katy Perry na mesma data.

No dia 22 de setembro é a vez da diva do pop Mariah Carey se apresentar em terras brasileiras. Fazendo sua estreia no Rock in Rio, a cantora foi escalada como headliner do Palco Sunset no dia 22 de setembro, último dia do festival.

Fãs irritados

Apesar de muitos estarem contentes com a vinda de Mariah ao Brasil, alguns fãs demonstraram descontentamento com o fato de a cantora, considerada um ícone da música Pop, não ser escalada para se apresentar no Palco Mundo, considerado o principal palco do evento.

No entanto, a organização garantiu que as coisas serão diferentes nessa edição. Segundo a Quem, diferente dos anos anteriores o Palco Sunset deverá ganhar mais protagonismo neste ano e terá praticamente o mesmo tamanho do Palco Mundo, deixando os dois com o mesmo peso e ampliando as possibilidades de um line-up mais diverso.

Com mais de 200 milhões de álbuns vendidos, Mariah é considerada a artista feminina mais vendida de todos os tempos, e apesar das alegações da organização de que o Palco Sunset terá o mesmo peso do Palco Mundo, alguns fãs não ficaram contentes com a escalação da cantora para outro espaço que não o “reconhecido palco principal” do evento.

“Mariah no palco sunset e Cindy no palco mundo? Eu hein”, criticou um internauta no X, antigo Twitter.

“No sunset?? Gente, que é isso”, desabafou outra ao que uma terceira completou: “Colocar a Mariah no Sunset é loucura!”.

