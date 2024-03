Ken ficaria desapontado? O visual de Eva Mendes pelo qual a destroem e dizem que parecia "aterrorizante"

Eva Mendes é uma das atrizes mais bem-sucedidas de Hollywood, que participou de filmes como O lugar onde tudo termina, Hitch: especialista em sedução e Motoqueiro Fantasma: O Espírito da Vingança.

No entanto, a famosa tem estado afastada da tela grande há anos e dedicada à sua vida de mãe e esposa, pois é casada com o também ator Ryan Gosling e têm dois filhos lindos.

“Queria estar em casa com meus bebês e, felizmente, meus outros negócios me permitiram fazer isso mais do que atuar”, disse há algum tempo, revelando que suas prioridades mudaram quando se tornou mãe.

No entanto, a famosa é muito ativa nas redes sociais e constantemente apoia o marido, que atuou em milhares de filmes, estando sempre presente como seu suporte com muito amor.

Criticada por seu visual

No entanto, ele também cuida de suas filhas, como a famosa deixou claro em uma recente publicação, na qual agradeceu ao marido por ficar em casa para que ela pudesse ir à Semana de Moda na Itália.

A Dolce Evita. Feito possível por.... @dolcegabbana. E pelo meu homem por aguentar o forte em casa para que eu pudesse viver a Dolce Evita por um par de dias 🖤🤍”, foi a mensagem compartilhada nas redes.

No entanto, recebeu críticas devido ao seu visual, pois afirmam que estava "horrível" e precisava mudar de estilista.

A famosa usava um vestido curto preto combinado com meias-calças brancas, saltos altos plataforma na mesma cor e por cima um vestido longo transparente de mangas compridas com pontos e um cinto branco.

Além disso, ela usou o cabelo semi-preso, com uma espécie de rede na cabeça, e uma maquiagem com batom vermelho que dizem que não a favoreceu em nada.

"Menina, eu te amo, de verdade... mas você precisa de um estilista. Essa aparência faz com que sua estrutura pareça maior do que é, e é uma aparência muito triste para uma pessoa linda. O cinto branco é muito dos anos 2001", "Não para esse traje. 😢 Seja o que for", "Você é linda, mas esse estilo é terrível", "Eva, espero que essa roupa seja apenas uma piada, nunca mais a use", e "Isso é horrível e até assustador. Parece que você foi às compras na Goodwill 🤦🏻‍♀", foram algumas das reações nas redes.

Apesar disso, a famosa exibiu esse visual com orgulho e mostrou-se muito segura com ele, deixando claro que não importa o que os outros vão dizer.