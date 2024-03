Ke Huy Quan vai estrelar um filme de ação em 2025

Ke Huy Quan, ator reconhecido e recente vencedor de um Oscar pelo filme ‘Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo’, emocionou seus seguidores ao anunciar seu próximo projeto cinematográfico.

Ke Huy assumirá seu primeiro papel principal em um filme de ação intitulado ‘With Love’, que está programado para ser lançado em 2025. O filme será produzido pela Universal, que definiu a data de estreia para 7 de fevereiro de 2025.

Embora os detalhes da trama sejam mantidos em segredo, sabe-se que será dirigido por Jonathan Eusebio, um reconhecido coordenador de acrobacias que fará sua estreia como diretor.

Eusébio trabalhou em produções de sucesso como ‘The Avengers’, ‘John Wick’ e ‘Deadpool 2′, o que promete sequências de ação emocionantes.

O filme contará com a produção da 87North, com Kelly McCormick, David Leitch e Guy Danella como produtores. O roteiro foi escrito por Josh Stoddard, Luke Passmore e Matthew Murray.

A ascensão de Ke Huy Quan

Este ator teve uma destacada trajetória na indústria cinematográfica, no entanto, de acordo com o próprio intérprete, não foi fácil.

A sua estreia no grande ecrã foi aos 12 anos, no bem-sucedido filme ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’, onde interpretou o memorável personagem de Short Round.

No entanto, foi aos 52 anos que ele recebeu o reconhecimento da crítica e os prêmios mais importantes da indústria após atuar em ‘Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo’.

Discurso viral

Durante os Oscars de 2023, Ke Huy emocionou a audiência com seu discurso de aceitação. Ele compartilhou:

“A minha viagem começou num barco. Passei um ano num campo de refugiados. E de alguma forma acabei aqui, no maior palco de Hollywood. Dizem que histórias como esta só acontecem nos filmes. Não consigo acreditar que esteja a acontecer comigo. Este é o sonho americano”.