Integrante do Blink-182 desabafa sobre a postura de alguns fãs na América do Sul

O Blink-182 segue fazendo sua primeira passagem pela América do Sul e levando milhares de fãs a acompanharem de perto a turnê da banda. Com shows já realizados no Peru, Argentina e Chile, a banda agora segue para apresentações no Paraguai, Brasil e Colômbia.

Como era de se imaginar, os fãs sul-americanos do trio ficaram extasiados com a passagem de Mark, Tom e Travis pelo continente e buscaram tentar ficar o mais perto possível da banda. Registros de interações entre os integrantes e os fãs estão sendo compartilhados por todas as redes sociais e não é incomum ver vídeos onde grupos de fãs esperam nas portas dos hotéis e dos locais nos quais a banda pode passar.

Apesar de atender ao pedido dos fãs em alguns momentos, o baixista e vocalista Mark Hoppus desabafou em seu servidor do Discord sobre a postura de alguns fãs que invadiram a privacidade da banda.

"Pessoas aguardando nos elevadores do hotel é muito desagradável"



"Eu não tenho problemas com as pessoas nos esperando fora do hotel. Às vezes assinamos, às vezes não. Depende de milhões de motivos. Pessoas no Lobby é estranho,… pic.twitter.com/QrVI35vMH8 — bruno clozel (@brunoclozel) March 18, 2024

Em seu desabafo, Mark revelou que não se importa em ver os fãs na porta do hotel ou até mesmo de atender pedidos de fotos e autógrafos, porém ele revela que as pessoas também precisam entender que em alguns momentos eles poderão atendê-las e em outros não, algo que segundo ele não vem acontecendo.

Nas mensagens, Mark explica que um grupo de fãs entrou no hotel em que eles estão hospedados e correu em sua direção ao vê-lo no espaço, o confundindo com o guitarrista e vocalista Tom DeLonge.

Em seguida, ele revela que até mesmo na saída dos elevadores foi possível encontrar fãs esperando pela banda. Eles até mesmo chegaram a descobrir o andar em que os integrantes do Blink-182 estão hospedados.

“Não tenho problemas com pessoas esperando por nós fora do hotel, algumas vezes conseguimos atender, outras não, e isso tem diversas razões. Pessoas no saguão do hotel também é estranho, mas ok. Agora pessoas descobrirem o andar em que estamos hospedados e nos esperarem na frente dos elevadores não é legal”, desabafou.

Em outro momento, Mark também revelou que chegou a atender mais de 100 pedidos de autógrafo durante a passagem da banda pelo Peru e que “ouviu um sonoro vai se f*der” ao não atender o pedido seguinte, algo que o está fazendo repensar sua atitude e adotar a postura semelhante a outros artistas que deixaram de dar autógrafo como forma de protesto.

O Blink-182 deve fazer sua primeira apresentação no Brasil nesta sexta-feira, dia 22 de março, como atração principal do primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2024.