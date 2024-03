Este é o papel de Rose Hanbury na realeza que a aproxima do príncipe William

Embora as especulações em torno das possíveis razões pelas quais Kate Middleton está desaparecida tenham sido inicialmente focadas em seus problemas de saúde, agora o nome de Rose Hanbury, a suposta amante do príncipe William, veio à tona.

Os rumores apontam que tem sido este caso de amor que manteve a princesa de Gales afastada da vida pública, enquanto enfrenta sua crise matrimonial e até mesmo se falou de um divórcio.

Foi em 2019 que começaram a surgir os rumores de infidelidade por parte do herdeiro ao trono e agora voltaram a ganhar relevância, mas para piorar a preocupação da realeza, a proximidade entre os dois é inevitável.

A razão pela qual Rose e William ainda estão ligados

Embora o príncipe William e Kate Middleton tenham se mantido como um dos casais mais sólidos do mundo da realeza, e Rose Hanbury seja casada com o marquês David Cholmondeley, esses laços não teriam sido um impedimento para que o filho de Lady Di vivesse sua história de amor proibido, assim como fez seu pai.

Apesar dos rumores que surgiram nos últimos anos, a coroa britânica se recusou a afastar Rose Hanbury e seu marido deles. E é que David Cholmondeley, sétimo marquês de Cholmondeley, foi ex-grande chanceler da rainha, e reassumiu seu cargo após a coroação de Charles III.

O nobre de 62 anos é o secretário particular permanente do rei, e o acompanha em todos os seus compromissos reais e estatais. Até mesmo já representou o rei em algumas ocasiões.

Inclusive um dos seus filhos posou ao lado de George, filho mais velho de William e Kate, durante a coroação do monarca em maio de 2023. É por isso que Rose mantém um vínculo muito próximo com a realeza britânica, apesar da inimizade que mantém com Middleton, devido às acusações de infidelidade.

Vamos lembrar que ambas eram grandes amigas há alguns anos, e foram vistas compartilhando várias vezes, mas o vínculo entre elas se rompeu completamente.

As últimas suspeitas de romance entre William e Rose surgiram no último Dia dos Namorados quando meios de comunicação internacionais afirmaram que o príncipe não havia passado a noite com sua esposa, mas sim tido um encontro romântico com Hanbury.

Ao caldo de especulações somaram-se as palavras da futura rainha da Inglaterra, que garantiu que seu marido não lhe dá flores nesta data importante.