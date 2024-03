Estas são as músicas que podem aparecer no setlist do Blink-182 para o Lollapalooza

O Lollapalooza Brasil 2024 começa nesta sexta-feira e, durante os três dias de evento, o público brasileiro poderá acompanhar diversas atrações. Um dos shows mais aguardados pelos fãs sem dúvida é o do Blink-182, que faz sua primeira apresentação no país. Eles serão os headliners do primeiro dia de festival e fecham as apresentações desta sexta-feira, dia 22.

Em meio a diversas especulações, os fãs já estão se perguntando quais músicas terão a oportunidade de escutar ao vivo. Tendo como base o setlist apresentado por eles nas versões argentina e chilena do festival, nós listamos o provável setlist do Blink-182 para o Lollapalooza Brasil.

Já podemos adiantar que, se seguir o mesmo padrão das demais apresentações, a banda promete trazer grandes sucessos que marcaram época. Desde músicas mais agitadas como “Feeling This” e “All The Small Things”, até a balada “I Miss You”, diversos são os sucessos que compõe a possível lista.

Quer saber se sua música preferida vai tocar no show? Então confira:

Anthem Part Two The Rock Show Family Reunion Wendy Clear Feeling This Violence Up All Night Reckless Abandon Dumpweed More Than You Know Edging Dance With Me Aliens Exist Happy Holidays, You Bastard Fuck Face Stay Together for the Kids Down Anthem Part 3 Bored to Death I Miss You Turpentine What’s my Age Again? First Date All the Small Things Dammit One More Time

Setlist do blink-182 em Lima, no Peru. O que vocês acharam?



Lembrando que sexta-feira, dia 22, a banda se apresenta no Lollapalooza Brasil!



Fãs animados até demais

Durante sua primeira passagem do Blink-182 pela América Latina, os fãs estão fazendo questão de oferecer uma recepção calorosa ao trio. No entanto, em alguns momentos eles podem ter passado do limite.

Em um momento de desabafo, o baixista e vocalista Mark Hoppus afirmou que alguns fãs chegaram até mesmo a descobrir em qual andar do hotel os integrantes da banda estão hospedados e passaram a esperá-los na frente do elevador.

