“Ela é...”: William quebra o silêncio e fala sobre Kate Middleton no meio da polêmica

Apesar da distância que existe entre eles, William e Harry não deixaram de participar da gala do Prêmio Legado Diana, que aconteceu em Londres e onde foram entregues prêmios a uma dúzia de jovens que buscam fazer a diferença em suas comunidades.

Na atividade, o Príncipe de Gales participou pessoalmente, enquanto seu irmão mais novo conversou com os selecionados por videoconferência dos Estados Unidos.

No entanto, a atenção da imprensa internacional estava focada em William, especialmente diante dos rumores sobre o estado de saúde de sua esposa, Kate Middleton.

Recomendados

Nesse sentido, a princesa está passando por dias difíceis. Ela está se recuperando de uma cirurgia abdominal, enquanto nas redes sociais e na mídia se debatem vários rumores e especulações sobre supostas doenças que ela poderia ter; uma suposta crise na relação entre eles e toda a polêmica em torno da foto editada dela com seus filhos.

As palavras de William em que ele se refere a Kate Middleton

Nesse contexto, acredita-se que o Príncipe de Gales não faria menção à sua esposa, mas surpreendeu ao mencioná-la.

William colaborou com algumas crianças que estavam decorando biscoitos, e apontou que "minha esposa é a artista", de acordo com testemunhas presentes no local.

Deve-se lembrar que o príncipe assumiu o protagonismo nas últimas semanas nas atividades da coroa britânica, devido ao estado de saúde do rei Charles III, que está lutando contra o câncer.

Em muitas dessas ações, ele foi acompanhado por Camila Parker, considerando que Kate Middleton também tem se mantido afastada das aparições públicas.