"É uma víbora calculista", a ação de Meghan Markle no meio do escândalo de Kate Middleton que indignou

A princesa de Gales, Kate Middleton, continua envolvida em um escândalo, não apenas por sua ausência após uma operação abdominal, mas também por uma foto editada que ela publicou no último domingo.

A polêmica ainda a envolve e afirmam que ela está "horrível" e "arrasada" com toda a polêmica que surgiu após a foto em família que se supunha ser "inocente" e algo para acalmar a todos.

No meio de toda a polêmica, Meghan Markle reapareceu e teve uma ação que muitos consideram ser para "chamar a atenção" e que falem dela assim como estão fazendo com Kate.

Recomendados

Meghan Markle retorna às redes sociais

Meghan Markle voltou às redes sociais nesta quinta-feira, 14 de março, depois de ter fechado sua conta pessoal em 2018 antes de se casar com o príncipe Harry, algo que ela afirma ter sido obrigada a fazer pela realeza.

Depois, o casal teve uma conta no Instagram juntos, mas também a fecharam em 2021, garantindo que “nunca mais” voltariam às redes sociais.

No entanto, Meghan abriu uma nova conta no Instagram para promover sua nova marca American Riviera Orchard, chamada @americanrivieraorchard, que atualmente conta com 383 mil seguidores.

A descrição diz "por Meghan, a Duquesa de Sussex", algo que tem incomodado a todos, pois há anos ela e Harry decidiram renunciar à realeza e aos seus títulos, e ela ainda os continua usando.

Até agora, ela publicou 9 imagens com o logotipo da sua marca, desativou os comentários e, através das histórias, compartilhou um vídeo em que mostra parte de sua vida em Montecito, onde vive com Harry e seus dois filhos.

Nesta nova marca de estilo de vida, Meghan planeja vender produtos de cozinha, desde louças, copos e produtos como geléias e compotas.

Isso desencadeou a fúria de muitos usuários nas redes sociais, pois afirmam que Meghan Markle só quer chamar a atenção agora que toda a atenção está voltada para Kate Middleton e tem tudo calculado, além de criticá-la por usar os títulos reais dos quais já renunciou.

“Duquesa??? Vividora e oportunista é essa mulher”, “Agora que a princesa Kate está doente, essa Arpía saltou rapidamente para ser o centro das atenções, meu Deus”, “Essa mulher é uma víbora e calculista 😮”, “Duquesa??? Ela já não tem mais nenhum título”, “Ridícula arrivista!”, “Invejosa, como agora só se fala de Kate, ela quer chamar a atenção”, “Não suporta que Kate tenha a atenção”, e “narcisista essa mulher” foram algumas das reações nas redes.”