Daniel Alvim assume que explodiu com Fábio Assunção; fãs comentam na web

Daniel Alvim assumiu que começou a briga e explodiu com Fábio Assunção, na última sexta-feira (15), em um bar na Rua Consolação, em São Paulo. Segundo o ator, ele perdeu o controle durante um jantar. O momento agitou as redes sociais e o público aproveitou para dar o seu ponto de vista.

Alvim declarou que os dois falavam sobre diversas questões e, de repente, um gatilho aconteceu. Ao se declarar culpado pela situação, o ator chamou Fábio Assunção de irmão: “Naquela hora, eu perdi o controle e virou uma discussão. Perdi o controle e eu pedi desculpas a ele, nos encontramos no dia seguinte”, contou ele.

O famoso também disse que o pedido de desculpas público é uma forma de acabar com os boatos: “Estamos fazendo esse vídeo porque ficamos incomodados com tudo que aconteceu, não é da nossa índole”, disse ele.

Fábio Assunção também disse que a relação com Daniel Alvim segue fortalecida e que o momento da briga foi apenas “uma discordância entre amigos”.

Fabio Assunção não vai levar briga com Daniel Alvim para delegacia (Reprodução/Multishow)

O ator, que esteve no ar em Todas as Flores, garantiu que eles sempre conversam sobre tudo e que a amizade é algo muito mais forte do que este momento: “Somos muito irmãos e a conversa foi escalonando. A gente não veio dar satisfação na internet, mas as pessoas filmam e colocam de um jeito. A gente veio deixar claro que, enfim, essa não é o que a gente pratica, a gente se gosta e acho que amigo é isso: briga, discute e vida que segue”, afirmou.

A briga e as falas dos atores repercutiram nas redes sociais, onde fãs comentaram e apoiaram os dois famosos: “Que bom que está tudo claro certo entre vocês. Graças a Deus!”, escreveu uma pessoa.

Outros admiradores de Daniel Alvim e Fabio Assunção declaram que “a vida segue” e que eles tenham “paz no coração”.

Há quem afirme que os famosos são “pessoas como qualquer outra” e disse que “cada um tem sua razão” para explodir em algum momento: “Ótimo que vocês são adultos suficientes para retornar a amizade”.