Chuck Norris aparece em público celebrando seus 84 anos de idade

Chuck Norris provou mais uma vez que a idade é apenas um número ao comemorar seu 84º aniversário com vigor e vitalidade que deixaram seus seguidores boquiabertos. No último domingo, o icônico protagonista de ‘Walker, Texas Ranger’ compartilhou um vídeo no Instagram mostrando sua impressionante forma física enquanto praticava boxe ao ar livre.

No vídeo, a lenda viva do cinema de ação e artes marciais irradiava energia e entusiasmo, declarando no final com um sorriso contagiante: “Sabe, hoje tenho 84 anos, mas me sinto como se tivesse 48!”. Suas palavras desencadearam uma onda de admiração e felicitações de amigos, colegas profissionais e fãs ao redor do mundo.

Parece que os anos não afetam Chuck Norris, que está melhor do que nunca

Com um incrível oceano ao fundo, Chuck deixou claro que ainda se preocupa com sua forma física. Entre as inúmeras mensagens de parabéns, destacaram-se as de figuras como Dolph Lundgren, seu co-protagonista em ‘Os Mercenários 2′, que elogiou sua aparência jovem, e o pastor Greg Laurie, que o descreveu como “um tesouro nacional e uma verdadeira inspiração”.

