BBB 24: “Se Raquele sai amanhã, eu sou finalista”. Entenda teoria criada por Fernanda que a coloca no pódio

Parece que a estante com os olhos dos participantes do BBB 24 voltou a mexer com os pensamentos dos confinados. Desta vez, Fernanda e Pitel analisam os porta-retratos e relembram que foi avisado no início do programa que a fileira de cima estariam os finalistas.

“Sabe o que pode acontecer? Vamos contar quantas prateleiras têm. Conta comigo, querida”, diz Fernanda para Pitel. A dupla percebe que são cinco.

“Precisa de quantos pra ir para a prova do finalista?”, questiona a modelo. “Cinco”, responde Pitel. “Precisa de um olho por prateleira”, continua analisando Fernanda.

Recomendados

Fernanda então chega a uma conclusão, em tom de brincadeira: “Se Raquele sair, eu já sou o único olho dessa prateleira. Bin já é o único olho da prateleira dele, nós já somos finalistas”. As duas dão risada e alagoana diz: “Em condições normais eu ia dizer que você está cheia de ilícitos”.

A análise de Fernanda continua: “Na sua prateleira você ainda tem chance, falta Leidy e Davi. Aí você se torna a única da sua prateleira”. Depois, ela percebe que Giovanna e Buda são os únicos restantes em suas prateleiras. “É briga deles ali. Eu estou brigando agora só com Raquele. Se Raquele sai amanhã, eu sou finalista”, finaliza a análise.

LEIA TAMBÉM: Paredão definido entre Alane, Beatriz e Raquele; descubra quem sai do BBB 24

Confira a reflexão:

se raquele sai amanha eu sou finalista KKKKKKKKKKKKK qi q odio dela https://t.co/ajo5xakSim — fernanda (@lfuseekbitch) March 19, 2024

Em nenhum pódio? Após Sincerão, Davi aparece neste Top 3 do BBB 24

Está confirmado, após o Sincerão do BBB 24, Davi só aparece em um pódio para a final do reality show da TV Globo. A dinâmica contou apenas com a líder Giovanna, o anjo Matteus e as emparedadas da semana, Alane, Beatriz e Raquele, uma delas pode ser eliminada com alta rejeição nesta terça-feira (19).

Acontece que Davi não está no pódio de nenhum deles, nem de seus aliados. Matteus, por exemplo, colocou Beatriz e Alane ao seu lado na final. O mesmo aconteceu com a vendedora, que preferiu ficar ao lado do anjo da semana e da amiga emparedada.

No entanto, Davi, que foi classificado como chato por parte dos participantes do BBB, é visto como o grande campeão da temporada do reality show da Globo. Segundo o público, o baiano é o preferido para levar os R$ 3 milhões no último dia de confinamento.