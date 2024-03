BBB 24: Leidy não acha Davi ‘peça no jogo dos outros’ e leva esporro da web

Leidy Elin foi duramente criticada pelos fãs de Davi ao criticar o brother durante o Sincerão desta segunda-feira (18), no BBB 24. Depois de jogar as roupas do motorista de aplicativo na piscina, a sister disse que ele pensa ser a “peça no jogo dos outros” e irritou a web.

“O Davi acha que tudo é sobre ele. Ele é peça no jogo dos outros. Ele se acha protagonista no jogo de todo mundo aqui dentro”, começou Leidy, demonstrando que iria lavar roupa suja ao vivo no Big Brother Brasil.

Em seguida, Elin usou alguns adjetivos usados por Davi em brigas para descrevê-lo e disse que dentro do BBB há pessoas mais bravas do que o pipoca, que quase foi parar no 13º paredão da temporada do reality show, mas conseguiu escapar.

“Ele fala que todo mundo joga sujo, que nego é inútil, que nego é otário. Ele pensa que só ele pode falar, que ninguém pode falar. Então, quando ele acha que tem alguém aqui dentro da casa que não consegue descer o mesmo nível que ele...a pessoa é mais subterrânea que ele”.

Público detona Leidy Elin

Durante o Sincerão, a moral de Leidy Elin caiu no BBB 24. Nas redes sociais, o público detonou a sister e suas falas sobre Davi. Alguns fãs do reality show chegaram a dizer que “não suportam” mais ela na casa.

Um outro disse que Leidy só quer brigar dentro do BBB: “Ela só aparece nas segundas pra fazer o VT dela e imitar a Camila de Lucas”, comentou um perfil.

Há quem conclua também que Leidy está “passando vergonha” semanalmente no Big Brother Brasil: Nem tudo é sobre ele [Davi]. Mas você saiu do seu sofá depois do jogo pra ir lá falar sobre ele que não é sobre ele?”, questionou um fã.

Vale destacar que Leidy Elin também usou o Sincerão para falar de Alane e Matteus. Segundo elas, todos podem sair do BBB 24.