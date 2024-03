BBB 24: Alane e Leidy Elin acabam de protagonizar uma grande discussão

Alane e Leidy Elin acabam protagonizando uma grande discussão dentro do BBB 24. Antes do público decidir quem deixa o reality show, o clima de desconfiança tomou conta entre as emparedadas na tarde desta terça-feira (19).

Depois da revelação feita por Raquele no Sincerão desta segunda-feira (18), as sisters resolveram tirar satisfação e Alane disse que o assunto envolvendo Isabella aconteceu faz muito tempo.

“Olha quanto tempo faz isso. Sinceramente Leidy, sua amizade é rasa e eu não vou querer a sua amizade”, disse Alane. No meio disso, Leidy tentava articular algo, mas a emparedada não deixava.

Em seguida, Alane disse para Leidy Elin parar de “ficar fingindo” que gosta dela e mandou a sister parar de falar com ela.

Leidy, então, garantiu que também não pretende ser amiga de Alane e disse que foi conversar com Beatriz, que também está no 13º paredão do BBB 24.

A briga entre as sisters foi acompanhada por Davi e Beatriz que estavam no quarto, mas não comentaram nada e deixaram o circo pegar fogo.

O chato do rolê

Falando em Davi, o brother não ficou esquecido no Sincerão. Ao vivo, o motorista de aplicativo ouviu de Raquele, que ele é um dos seus principais alvos no paredão do BBB 24. A sister provocou e disse que o adversário é um chato dentro do confinamento.

Raquele, que está na berlinda do Big Brother Brasil, disse no Sincerão que o brother, Alane e Beatriz podem deixar o programa a qualquer momento e explicou os motivos.

BBB 24: Leidy não acha Davi ‘peça no jogo dos outros’ e leva esporro da web (Reprodução/Globo)

“A Alane me colocou no paredão. Acha que o mundo gira em torno dela. A Bia é intrometida. Me deu alvo e se envolveu na minha briga com Alane”, comentou ela. Raquele disse ainda que Davi tem “atitudes que desagradam a casa” e quer “ser um príncipe com as amigas”.

Durante a dinâmica do Sincerão, a sister definiu o baiano como “chato” e que é, por isso, que ele é julgado. Mas, antes de ir embora, Raquele soltou uma bomba ao criticar Alane por falar mal de Isabelle no início do programa: “Ela [Alane] esqueceu de falar que quando o trio dela era completo, elas desciam a lenha na Isabelle, e hoje está dando como melhores amigas”.