BBB 24: A Raquele plantou um prédio enorme na cabeça de todo mundo

Antes de sair do BBB 24, Raquele plantou um prédio enorme na cabeça de todo mundo no Sincerão, pelo menos, na visão de Fernanda e MC Bin Laden, que conversaram sobre a dinâmica durante a madrugada desta terça-feira (19).

“A Raquele plantou um prédio na cabeça de todo mundo. Acabou com o showzinho deles de achar que é um grupão feliz”, definiu Fernanda sobre a estratégia da emparedada.

O funkeiro também citou o discurso de Raquele, que acusou Alane de ter falado mal de Isabelle no começo da temporada do Big Brother Brasil. Mas, o assunto principal foi sobre Davi dentro do reality show.

“Ele também não é besta, ele viu que não foi no pódio de ninguém. Vou colar com a minha amiga, porque ela era mais forte”, afirmou Fernanda, que tentou pensar como o motorista de aplicativo faria.

Segundo ela, Davi foi “burro desde o começo” do BBB 24. Para ela, o brother deveria ter se aliado apenas a Isabella e, desta forma, crescer dentro do programa da Globo: “Mas se ele ficasse apenas com a Isabelle, ele seria grandão aqui dentro”, disse a sister.

Na cozinha da casa do BBB, Davi aproveita para aconselhar a aliada. Segundo ele, nem tudo que Raquele disse no último Sincerão pode ser real e a amiga precisa ouvir, digerir e depois pensar.

Davi questiona ainda se Isabelle vai pela cabeça dos outros, afirmando que ela não pode acreditar em tudo. A sister diz que não, mas que está abalada com a informação feita pela emparedada.

Vale lembrar que a polêmica aconteceu quando Raquele colocou Alane como primeiro lugar como seu alvo para a eliminação do BBB 24 e justificou: “É a pessoa que estou no Paredão. Acha que o mundo gira em torno dela. Tem atitudes meio inconvenientes e falsas no jogo. Ela esqueceu de falar que quando o trio dela era completo, elas desciam a lenha na Isabelle e hoje está dando como melhores amigas”.