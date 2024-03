Assim você pode ler online a obra póstuma de Gabriel García Márquez: "Em agosto nos vemos"

A publicação póstuma do último romance de Gabriel García Márquez, “Nos Vemos em Agosto”, desafia seus próprios desejos e oferece um vislumbre intrigante da complexa relação entre os legados literários, as decisões editoriais e a visão do autor. Este lançamento mundial, uma década após sua morte, levanta questões fascinantes sobre o papel dos herdeiros na preservação e divulgação do trabalho dos escritores icônicos.

Após a morte de García Márquez em 2014, fragmentos e notas do romance foram arquivados na Universidade do Texas, em Austin. No entanto, uma obra permaneceu inédita e esquecida, de acordo com os desejos do autor, até que seus filhos decidiram desafiar sua vontade.

Uma década após sua morte, o último romance de García Márquez, intitulado “Em agosto nos vemos”, foi publicado em quase 30 países. A história gira em torno de Ana Madalena Bach, uma mulher que viaja todo agosto para uma ilha do Caribe para visitar o túmulo de sua mãe. Durante essas viagens, Ana, temporariamente liberada dos laços familiares e matrimoniais, encontra novos amantes.

A publicação póstuma deste romance adiciona um capítulo surpreendente à vida e obra de García Márquez, um ícone literário premiado com o Prêmio Nobel. No entanto, levanta questões sobre como devem ser tratadas as obras póstumas que vão contra os desejos explícitos do autor.

Para os filhos de García Márquez, decidir o que fazer com "En agosto nos vemos" foi um dilema complicado, de acordo com o The New York Times. Embora seu pai tenha trabalhado arduamente na novela por um tempo, ele finalmente concluiu que não estava à altura devido à sua demência. No entanto, a ambiguidade nas avaliações de García Márquez sobre a qualidade da obra complicou a decisão de publicá-la.

Como ler “En Agosto no vemos” online

Este romance, de 150 páginas e publicado pela editora Random House, representa um legado literário para os seguidores de García Márquez e constitui uma homenagem póstuma ao ilustre escritor colombiano.

Para aqueles que desejam ler esta obra e são membros da Rede de Bibliotecas do Banco de la República, poderão desfrutar online desta novidade do universo de García Márquez através do OverDrive.

O que é Overdrive? É uma das coleções digitais exclusivas para os membros do banco, oferecendo uma seleção de mais de 4.000 eBooks e audiolivros de editoras reconhecidas.

Como você pode acessar o Overdrive se for um sócio?