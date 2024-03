As fotos que revelam a incrível semelhança entre Kate Middleton e a suposta amante de William

O nome de Rose Hanbury está novamente em destaque nos diferentes meios de comunicação por ser a mulher sentimentalmente ligada ao príncipe William há alguns anos. O relacionamento extraconjugal colocaria Kate Middleton na mesma situação vivida pela princesa Diana com o atual rei Charles III.

Quem é Rose Hanbury?

E é que no Dia dos Namorados, as especulações aumentaram depois que Kate afirmou que não esperava nenhum gesto de carinho de seu marido, pois ele havia parado de fazê-lo anos atrás. Diante disso, muitas pessoas afirmaram que o casal não passa o dia dos namorados juntos.

Rose Hanbury é uma ex-supermodelo e atual esposa do marquês David Cholmondeley, com quem teria passado o Dia dos Namorados e a quem supostamente presenteou com um colar de diamantes caro e luxuoso.

Suposto triângulo amoroso

Rose é conhecida dentro da realeza britânica a ponto de ter uma amizade com Kate Middleton, uma relação que ficou abalada após os primeiros rumores de romance com seu marido em 2019, quando foram fotografados juntos dançando em uma boate.

A mulher também foi comparada com a atual rainha consorte, Camila Parker, pois ela foi amante do rei Charles quando ele era casado com a mãe de seus filhos, Lady Di. No entanto, o que mais se destacou foi a grande semelhança da Rose Hanbury com Kate Middleton.

Traços semelhantes aos da princesa de Gales

Ambas mulheres estiveram juntas em vários eventos e obras de caridade da realeza, onde ficou evidente que compartilham semelhanças físicas e de estilo. Para muitos, ela é o clone da esposa do herdeiro do trono britânico.