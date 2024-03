As fotos mais escandalosamente editadas de Harry e Meghan Markle que superam Kate Middleton

A fotografia de Kate Middleton com a qual o Palácio de Kensington tentava tranquilizar sobre seu estado de saúde e que, como ficou claro, era falsa, pois tinha vários erros de Photoshop, promete continuar gerando manchetes nos meios de comunicação de todo o mundo. Longe de o caso ser esquecido após o pedido de desculpas da princesa de Gales, que afirmou ter editado a foto, muitos afirmam que o ocorrido pode prejudicar a credibilidade da casa real.

Agitação nas redes sociais

Em toda essa polêmica, os nomes de Meghan Markle e do príncipe Harry estão mais em evidência do que o normal. De acordo com fontes próximas ao caso, isso nunca teria acontecido com eles porque são partidários da autenticidade.

"É um erro que Meghan nunca teria cometido", afirmou a fonte, de acordo com o sensacionalista Page Six. Essas palavras não caíram bem em alguns setores da sociedade britânica. Nesse sentido, talvez essa seja a razão pela qual o Daily Mail analisou as fotografias que os duques de Sussex distribuíram para a família real em busca de possíveis edições fraudulentas.

Recomendados

A fotografia para anunciar a sua segunda filha

Estas são as imagens que Meghan Markle e o príncipe Harry teriam editado digitalmente, algo pelo qual o Daily Mail os rotulou de “hipócritas”.

A fotografia do príncipe Harry e Meghan Markle debaixo de uma árvore foi editada: de acordo com o fotógrafo, Misan Harriman, algum tempo depois da imagem, que foi compartilhada para anunciar a gravidez da segunda filha dos duques de Sussex, não era totalmente autêntica. O fundo foi editado e a árvore gigante não estava lá.

A calvície do príncipe Harry

A calvície do príncipe Harry: outros afirmam que as imagens de Harry foram editadas para que ele pareça ter mais cabelo. "No ano passado, Harry apareceu com uma cabeça cheia de cabelo grosso e mais escuro em retratos para a plataforma de coaching BetterUp, onde atua como diretor de impacto", revela a publicação.

A capa da revista People

A capa do príncipe Harry: quando Harry foi capa da revista People para promover sua autobiografia "Spare", as críticas também foram ouvidas. "A pele bronzeada, os olhos brilhantes e o cabelo comprido do duque fizeram muitos leitores se perguntarem se havia sido retocada", relata o meio inglês.