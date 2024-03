Ao estilo Shakira e Clara Chía: Compararam Kate Middleton com a suposta amante de William

Mais uma vez a imagem do príncipe William foi afetada ao ser acusado novamente de ter enganado Kate Middleton com Rose Hanbury, assim como seu pai fez anos atrás ao enganar Lady Di com Camila Parker.

A suposta relação tem sido destaque em várias manchetes em meio ao desaparecimento de Kate Middleton, que foi vista publicamente em dezembro de 2023, e embora sua ausência esteja relacionada a problemas de saúde, agora acusam a marquesa de ser culpada.

Foi em 2019 que surgiram as primeiras pistas do relacionamento de Guillermo com Rose, quando fotos deles dançando muito próximos em uma casa noturna em Londres vazaram, embora as fotos tenham sido tiradas em 2017.

Recomendados

Comparam Kate Middleton com Rose Hanbury

O triângulo amoroso protagonizado por Shakira, Gerard Piqué e Clara Chía tem sido um dos escândalos mais comentados nos últimos anos do mundo do entretenimento, por envolver uma das cantoras latinas mais queridas da indústria.

A colombiana foi substituída por Clara, uma jovem 20 anos mais nova do que ela, mas com uma grande semelhança física com a intérprete, o que fez com que Piqué fosse alvo de zombarias, insultos e até cancelamento por ser infiel.

Agora a história parece se repetir no mundo da realeza, pois a princesa de Gales foi comparada com a mulher que acusam de ser amante de seu marido, e que seria mais jovem que ela, embora apenas por quatro anos.

Middleton é uma das mulheres mais elogiadas das casas reais por sua beleza e capacidade de definir tendências no melhor estilo de sua sogra. Por outro lado, Hanbury tem alguns traços semelhantes aos reais, embora, segundo internautas, com "menos graça".

É por isso que muitos ficaram indignados com a semelhança entre as duas, ao comparar um cartão postal em que aparecem juntas, mas deixaram claro que a princesa é muito mais "bonita", então não entendem como William poderia tê-la enganado.

“Também desapareceria se meu marido careca me enganasse com alguém que se parecesse exatamente comigo, mas fosse mais burro”, “Ok, eles se parecem, mas Rose em uma versão barata”, “Não há comparação com Kate, ela é linda e a outra é entediante”, “Podem ter alguns traços, mas não chegam aos tornozelos da princesa”, foram alguns comentários nas redes sociais.”