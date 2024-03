A razão pela qual Rose Hanbury se casou com o marquês 23 anos mais velho que ela

A suposta amante do príncipe William voltou a ser foco da atenção pública Victoria Jones - WPA Pool / Getty Images (WPA Pool/Getty Images)

Rose Hanbury foi novamente envolvida em boatos, depois de ser culpada pela ausência de Kate Middleton devido a uma crise no casamento com o príncipe William causada pela mulher que acusaram de ser sua amante.

Embora a marquesa tenha mantido um perfil discreto e raramente tenha sido vista, as especulações em torno dos príncipes de Gales trouxeram de volta seu nome, e mais de um tem investigado seu casamento com o marquês David Cholmondeley, com quem se casou em 2009 e tem três filhos.

Hanbury destacou-se durante sua juventude como modelo, chegando a ser capa de algumas revistas, e seu casamento com o Cholmondeley a fez deixar para trás seu estilo de vida para se tornar uma verdadeira aristocrata.

Recomendados

A razão do casamento

A relação entre Rose Hanbury e David Cholmondeley gerou várias dúvidas e questionamentos durante seu início, pois naquela época ela estava começando sua carreira de modelo com apenas 19 anos, enquanto ele já tinha uma carreira estabelecida como empresário aos 42 anos. David era um dos homens mais cobiçados da Inglaterra, depois de herdar uma fortuna de 112 milhões de libras e possuir vários castelos, como a propriedade de Norfolk, o Palácio de Cholmondeley (Cheshire) e Houghton Hall.

O casal namorou por seis anos, no entanto, para muitos, o relacionamento não chegaria ao altar devido à vida de excessos que o marquês levava, então ninguém esperava vê-lo casado.

No entanto, havia uma razão que mantinha Cholmondeley disposto a se casar, e é que ele estava em busca de um herdeiro, situação que levantou suspeitas sobre um possível interesse de ambas as partes. Ela pela sua fortuna e ele por um herdeiro.

"A maioria da família de David havia desistido de vê-lo se casar e formar uma família, mas ele queria um herdeiro", informou o 'Daily Mail'.

Mas isso não é tudo, os preparativos foram feitos com grande rapidez, pois, uma vez que anunciaram seu compromisso em junho de 2009, no dia seguinte, Emma, mãe de Rose, confirmou que sua filha estava grávida de gêmeos.

O casamento foi celebrado apenas 24 horas após o noivado e ocorreu na Câmara Municipal de Chelsea (Londres). Os herdeiros nasceram três meses depois.

Meios internacionais como o 'Irish' asseguram que Rose está "sozinha" e "cada vez mais isolada", pois tem ao seu lado um "marido que está mais longe do que presente. Tem sido um tempo muito solitário".

É por isso que o casal deu motivos para considerar que existe um romance entre o príncipe William e Rose, devido à proximidade que ambos mantiveram e aos problemas que ela enfrenta em seu casamento.