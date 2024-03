“Você usou o mesmo aplicativo da princesa Kate?”: Khloé Kardashian é acusada de editar sua foto

Khloé Kardashian tem sido destaque nos últimos dias, não pela sua vida pessoal, seus looks espetaculares ou seus sucessos como empresária, mas sim pela publicação de uma nova fotografia.

Através do seu perfil no Instagram, Kardashian publicou um retrato em 14 de março onde ela está posando com Erin Paxton, que foi gerente de produção de Keeping Up With the Kardashians.

Na foto, a celebridade de 39 anos olha para a câmera sentada em um sofá branco; enquanto sua amiga posa atrás dela com um sorriso. "Eu e minha Paxy... PP", ela escreveu na postagem.

A publicação da co-fundadora da Good American rapidamente se encheu de comentários de muitos dos seus mais de 310 milhões de seguidores acusando-a de editar o seu rosto nesta imagem.

Khloé Kardashian foi criticada por supostamente editar seu rosto nesta foto | Instagram (Instagram: @khloekardashian)

Criticada por suposta editação de foto

Na verdade, alguns afirmaram que ela aparentemente estava tão perturbada que não conseguiram reconhecer a estrela de reality shows e até compararam seu caso com o recente escândalo de Kate Middleton.

"Meu Deus, eu não reconheci a Khloé por alguns segundos, pensei que era Denise Richards", comentou uma internauta. "Por que você não pode ser você mesma? TODOS nós sabemos que isso está vazado", disse outro usuário.

“Usaste o mesmo app que a princesa Kate?”, perguntou um terceiro, referindo-se à polêmica recentemente protagonizada pela princesa de Gales ao editar uma foto com seus filhos.

“Quando era criança, costumava arrancar a cabeça da minha Barbie e colocá-la em outros corpos. Isso é o que isso me lembra”, apontou um quarto. “Acho que ela não é a Khloé, alguém sabe quem é?”, indicou um último.

Também houve usuários que não acreditaram que a imagem da mãe de True e Tatum estava editada, mas opinaram que a celebridade teria feito alguns retoques estéticos de fato.

“Meu Deus! Pare com as mudanças faciais semanais. Me pergunto como seus filhos te reconhecem. Que maneira de confundi-los. Não há nada de natural em seu rosto! Perturbador”, criticou alguém.

Isso sim, também recebeu muitos elogios. "Que beleza", "Você está ótima com essa faixa", "Podemos falar sobre o QUÃO LINDA você está?" e "Absolutamente sexy" são os elogios que recebeu.