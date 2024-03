Vídeo: Wanessa confirma término com Dado Dolabella após BBB 24: “Preciso me amar primeiro” Imagem: reprodução redes sociais

Durante entrevista ao Fantástico no último domingo (17), Wanessa deu mais detalhes sobre como foi passar os dias dentro do BBB 24, suas intrigas com Davi, que terminaram em desclassificação, e também sobre o fim do relacionamento com Dado Dolabella.

Após 17 anos de casamento com o empresário Marcus Buaiz, o casal terminou em 2022. A cantora entrou no reality namorando Dolabella, com quem já se relacionou nos anos 2000. Contudo, agora ela afirma estar solteira.

“A gente terminou o relacionamento, tenho muito carinho com tudo que eu vivi, mas agora, nesse momento, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para os meus filhos e para o meu trabalho”, revelou ao Fantástico.

Camargo deu mais detalhes sobre como estão seus sentimentos, e explicou que, no momento, precisa se amar primeiro.

“A gente não deixa de gostar. Ainda tenho um sentimento, lógico, mas é quando a gente percebe que a gente precisa, nesse lugar, agora, se olhar primeiro. E eu preciso me amar e me acolher primeiro agora”.

BBB 24: “Você tem outro lugar para voltar?”, questiona Pitel sobre casamento de Buda; assista ao diálogo

Durante conversa sobre como vai ser a vida após o BBB 24, Giovanna, Raquele, Lucas Henrique e Pitel refletem em como estarão suas vidas.

Em determinado momento, Pitel e Buda levantam uma hipótese sobre o relacionamento do brother:

“Vai ser doido chegar em casa”, comenta o professor de capoeira. “Saber que eu tenho uma casa, saber que eu tenho para onde voltar...”, responde a alagoana. “Será?”, questiona Lucas. “Não sei. Não sei se Camila já trocou as fechaduras”, responde Pitel, em tom de brincadeira. “Se ela trocou as senhas...”, completa Buda.

Pitel então faz um questionamento: “Aí você está na rua. Você tem outro lugar para voltar? [...] “De verdade: se a sua esposa trocar as fechaduras da sua casa, você vai para onde?”, insiste. Lucas, então, fica em silêncio, e depois responde: “Sei lá. Não sei”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

