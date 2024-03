Vídeo mostra músico do The Driver Era descendo do palco e beijando uma fã durante um show da banda

As apresentações do festival Lollapalooza ao redor da América Latina já começaram e neste sábado uma fã do duo The Driver Era teve muito para comemorar. Além de acompanhar a apresentação de pertinho ela ainda acabou ganhando um beijo do músico Ross Lynch.

Conforme publicado pelo Metrópoles, o momento inesperado aconteceu durante a apresentação da música “A Kiss”. Ross teria questionado quem do público gostaria de um beijo e, logo em seguida, desceu para perto do público que acompanhava o show na grade e deu um beijão em uma das fãs.

Como era de se esperar, o momento acabou viralizando nas redes sociais e em pouco tempo a fã sortuda também foi localizada. Identificada como Lara, ela fez questão de publicar em seu perfil no X, antigo Twitter, o momento em que é beijada pelo cantor.

“Esta é a cara de uma garota que acaba de ser beijada por Ross Lynch”, revela a jovem junto com um vídeo após o show. Em outro momento, ela compartilhou uma foto do beijo. Veja:

ES LA MEJOR FOTO QUE ME SACARON EN LA VIDA pic.twitter.com/dJlPmh2uA4 — lara (@laraagusss) March 17, 2024

ross lynch no meu momento mais sensível vc desceu daquele palco e foi lá beijar uma fã e ainda deixou gravarem pra postar na internet e eu ver pic.twitter.com/DWusJ1lEOZ — ⸒ (@ilove13ts) March 17, 2024

Shows pelo Brasil

A banda dos irmãos Rocky e Ross Lynch vem ao Brasil como uma das atrações do Lollapalooza 2024. Além de se apresentar no último dia do festival, o duo também fará um show estra no Cine Joia, em São Paulo, no dia 21 de março.

O show do duo, que vem escalado como headliner do palco alternativo do festival, é um dos mais aguardados pelo público que estará presente no festival ao longo do domingo, dia 24 de março.

Em conversa com a Rolling Stone, Rocky também fez questão de dizer que as apresentações serão diferentes e que o side show promete momentos ainda mais loucos para os fãs da banda.

“O setlist deve passear mais pelas músicas, eu devo tomar uma cerveja a mais no side show. Faremos coisas mais loucas”.

