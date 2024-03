SEVENTEEN será destaque nos festivais Lollapalooza e Glastonbury

O grupo de k-pop, SEVENTEEN, composto por S.COUPS, Wonwoo, Mingyu, Vernon, WOOZI, Jeonghan, Joshua, DK, SeungKwan, Hoshi, Jun, THE 8 e Dino, surpreendeu os CARAT, como é conhecido seu fandom, ao anunciar que serão os headliners ou artistas principais do festival Lollapalooza em Berlim.

O SEVENTEEN estreou em 26 de maio de 2015 com o EP ‘17 Carat’, sob a empresa de entretenimento PLEDIS Entertainment, e em outubro de 2023, lançaram seu décimo primeiro EP ou miniálbum ‘SEVENTEENTH HEAVEN’.

O SEVENTEEN vai liderar o festival Lollapalooza em Berlim

Por outro lado, em 13 de março, o festival Lollapalooza em sua edição de Berlim, revelou o seu lineup oficial para este ano, onde o grupo de k-pop SEVENTEEN está entre os artistas principais. O evento acontecerá em 7 e 8 de setembro no Olympiastadion e Olympiapark Berlin. SEVENTEEN é o único grupo de k-pop que participará desta edição.

SEVENTEEN chega a Glastonbury

E apenas algumas horas depois, outro festival de música revelou seu line up oficial, e foi o Glastonbury, esta edição acontecerá de 26 a 30 de junho e também contará com a participação do SEVENTEEN, tornando-se assim o primeiro grupo de k-pop a se apresentar no festival.

Datas para a turnê ‘SEVENTEEN Tour Follow Again’

Por outro lado, nas próximas semanas, o SEVENTEEN realizará vários shows na Coreia e no Japão como parte da sua turnê encore ‘SEVENTEEN Tour Follow Again’, começando em março e terminando em maio deste ano.