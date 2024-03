Séries coreanas que serão removidas em breve da Netflix: uma delas é de terror e suspense

O primeiro trimestre do ano terminará antes que percebamos e, com a chegada do segundo, vários lançamentos no Netflix chegarão. No entanto, antes disso, a plataforma fará uma limpeza.

Durante o restante de março e início de abril, o serviço digital removerá uma longa lista de séries e filmes de sua biblioteca, incluindo algumas séries coreanas, para dar espaço ao novo.

Embora alguns dos títulos que estão saindo sejam razoáveis, há outros que definitivamente valem a pena assistir antes de sua saída e os k-dramas com certeza estão na lista de must-watch antes de partirem.

Quer saber quais são os dramas sul-coreanos que o gigante do streaming vai remover neste período? Continue lendo para saber quais são e quando serão removidos para que você possa assisti-los.

Maldição (2020)

Os atores Uhm Ji-won, Jung Ziso e Sung Dong-il são os protagonistas desta série coreana de terror e suspense, criada por Kim Yong-wan e Yeon Sang-ho, que te prende desde o início.

Sinopse oficial: Uma jornalista defensora da verdade se une a uma jovem capaz de lançar maldições mortais para enfrentar o diretor demoníaco de um conglomerado de tecnologia.

Número de temporadas: uma temporada com 12 episódios

Último dia para assistir na Netflix: 18 de março de 2024

Black Dog (2019)

As estrelas Seo Hyun-jin, Ra Mi-ran e Ha Jun lideram este inspirador e emocionante drama coreano, criado por Hwang Jun-hyuk e Park Joo-yun, que não te deixará desviar o olhar da tela.

Sinopse oficial: Uma jovem consegue um emprego como professora a curto prazo e faz de tudo para lutar pelos sonhos de seus alunos, mas precisa lidar com a política escolar.

Número de temporadas: uma temporada com 16 episódios

Último dia para assistir na Netflix: 5 de abril de 2024