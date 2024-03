“Sempre parece doente”: Selena Gomez expõe o quanto as críticas a afetaram

Selena Gomez tem compartilhado abertamente sua jornada em direção ao amor próprio nos últimos anos e cada vez o faz com mais segurança, embora alguns não parem de criticá-la.

A atriz de 31 anos recentemente participou de um painel no SXSW intitulado ‘Mindfulness Over Perfection: Getting Real On Mental Health’, ao lado de sua mãe e cofundadora da Wondermind, Mandy Teefey. Quando a moderadora, a doutora Jessica Stern, perguntou se o lançamento de seu documentário ‘My Mind & Me’ na Apple TV+ em 2022, focado na saúde mental, havia mudado sua forma de se tratar, ela respondeu de forma contundente.

""Fico doente ao ouvir as coisas que ele disse sobre mim no começo. Isso me desanima", disse Gomez, apontando que levou seis anos para filmar o filme. "Mas acho que todos podem se identificar com esse sentimento. É importante falar consigo mesmo com bondade, mas não acredito que tenha realmente entendido [no início do filme]".

Selena Gomez A estrela capturou sua complicada jornada de aprimoramento pessoal em um documentário (AppleTv+)

Selena Gomez é apontada como “sempre doente”

Apesar da transparência com a qual Selena se expressou e tentou se aproximar de seus fãs, os internautas só têm se dedicado a apontá-la, inclusive durante esta apresentação em que ela estava falando sobre o dano que tantas críticas destrutivas lhe causaram.

"Por que ela sempre parece doente?". "Ela sempre parece deprimida". "Não consigo levá-la a sério quando fala desse jeito". "Ok, deem logo um prêmio para a mulher mais dramática". "Eu amo a Selena, mas ela é muito chata". "Ela sempre fala como se estivesse sob algum medicamento".

As críticas a Selena têm sido perigosas e, apesar de ela ter sido muito contundente em relação ao imenso dano que causam, muitos continuam apontando-a por sua aparência física, sua forma de falar, suas ideias e até seus relacionamentos amorosos.

‘My Mind & Me’, dirigida por Alek Keshishian, focou na estrela pop enquanto enfrentava desafios de confiança, imagem corporal e pensamentos suicidas que resultaram no cancelamento de uma turnê e um diagnóstico de transtorno bipolar. O filme também abordou sua vida com lúpus e os desafios de viver sob o escrutínio constante como uma celebridade internacional.

Selena Gomez A cantora foi acusada de “não saber se vestir”

Selena Gomez tem sido um exemplo de resiliência

Gomez partilhou que se sentiu inspirada a partilhar a sua jornada e a ser mais autêntica depois de uma conversa com Teefey, de 47 anos, após assistir ‘Garota, Interrompida’. Durante a conversa, refletiram sobre o quão peculiar é a indústria do entretenimento e como Gomez frequentemente se sentia deslocada. A intérprete de ‘Who Says’ reconheceu a importância de cada indivíduo decidir enfrentar honestamente a sua saúde mental e procurar tratamento quando estiverem prontos, destacando que não se pode forçar ninguém a fazê-lo.

Como uma figura pública influente, Selena Gomez tem utilizado sua plataforma para conscientizar sobre distúrbios de saúde mental, bem como sobre doenças tão devastadoras quanto o lúpus. Isso também a levou a advogar pela pesquisa e tratamento de ambos os distúrbios.

A história de Selena é um testemunho de coragem e resiliência diante da adversidade. Apesar dos desafios físicos e emocionais que enfrentou devido à sua doença, ela seguiu em frente com graça e determinação, demonstrando uma força interior inabalável. Seu exemplo inspira outros a enfrentar suas próprias batalhas com coragem e esperança, lembrando-nos que, embora a vida possa ser difícil, sempre há luz no final do túnel.