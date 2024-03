Raquele eliminada do BBB 24? público aponta resultado em menos de 24h

Parece que o público já sabe quem vai deixar o BBB 24 na terça-feira (19). Segundo os comentários feitos após a formação do 13º paredão da temporada, Raquele pode arrumar as malas e dar adeus ao prêmio milionário.

Em uma noite com muitas reviravoltas, Davi conseguiu escapar da eliminação ganhando a prova bate-volta. Mas, também segundo o público, o motorista de aplicativo não sairia na berlinda desta semana.

Com o fim do programa ao vivo na Globo, o público usou as redes sociais para destacar que o tempo de Raquele no BBB 24 já acabou: “Raquete vem fazer fotossíntese aqui fora”, escreveu um fã.

Uma outra pessoa destacou que estava “odiando a liderança” de Giovanna, que mandou Beatriz direto para o paredão do Big Brother Brasil, mas que no final achou uma das melhores: “Ela colocou a amiga dela fora da casa”, explicou.

Há também quem use expressões populares e personagens do folclore brasileiro para celebrar a ida de Raquele para a eliminação: “Nem se o saci cruzar as pernas Raquele se salva desse paredão. Vetou o Bia e acabou que foi um tiro no pé. Se fosse com outra pessoa no paredão talvez pudesse ter mais chances”.

Os fãs de Bia comentaram muito sobre a possibilidade de Raquele ser eliminada do BBB: “Ela jurando que estava lacrando tirando a imunidade da Bia”, escreveu um. Já outro disse que nunca viu “o mundo girar tão rápido, como girou” no Big Brother Brasil e chamou a sister emparedada de “planta”.

Uma outra opção citada pelos fãs do BBB foi Leidy Elin, que jogou as roupas de Davi na piscina: “Queria Leidy nesse paredão, mas Raquele mereceu o contragolpe. Fora!”, pontuou o perfil.

