Paredão BBB 24: Beatriz detona Raquele e web aplaude a vendedora

Após perder a imunidade do anjo Matteus, Beatriz foi parar no 13º paredão do BBB 24 e, após o programa ao vivo, reuniu os aliados e detonou Raquele, responsável por isso.

Porém, o que a vendedora não sabe é que a web aplaudiu o seu ponto de vista e disse ainda mais sobre a possibilidade da amiga da líder Giovanna ser eliminada na próxima terça-feira (19).

Tudo aconteceu quando a doceira acionou a central do líder e acabou ouvindo um desabafo de Beatriz com aliados, onde a sister falava sobre Raquele e disparou: “Acabou no Paredão para largar mão de ser idiota”.

Raquele eliminada do BBB 24? público aponta resultado em menos de 24h (Reprodução/Globo)

Nas redes sociais, os fãs pediram para Bia não se preocupar com o resultado da eliminação do Big Brother Brasil: “Não se preocupe Beatriz, ela tirou sua imunidade, mas o povo vai tirar ela da casa. Relaxa!”, escreveu uma pessoa.

Um outro fã do BBB disse que Raquele “mexeu com a pessoa errada”. Ao tirar a imunidade de Beatriz, a sister “mexeu com o Brasil do Brasil”, usando o bordão da vendedora.

Além da possível eliminação de Raquele do BBB 24, o público também comentou sobre a reação da líder Giovanna ao descobrir a fala de Beatriz: “A cara de c* da Giovanna…adoroooo, a outra planta vestida a caráter ainda. Rindo de nervoso , pois sabe oq espera ela”.

Todos contra Raquele?

Parece que o público já sabe quem vai deixar o BBB 24 na terça-feira (19). Segundo os comentários feitos após a formação do 13º paredão da temporada, Raquele pode arrumar as malas e dar adeus ao prêmio milionário.

Entre os comentários que chamam a atenção no perfil oficial do BBB no Instagram, uma pessoa ficou desacreditada que Giovanna mandou a amiga para berlinda: “Eu tô no chão com essa liderança. Giovana, líder pela primeira vez, vai eliminar amiga”, escreveu a pessoa.

Um outro disse que Raquele “gastou 4,5 mil estalecas para ser eliminada”, definindo que a sister “comprou sua própria saída” do Big Brother Brasil.