O que faz Goku em relação ao Charizard? Crossover entre Dragon Ball e Pokémon

Dragon Ball e Pokémon são dois dos animes mais famosos do mundo. Ambas as histórias desenvolvem aventuras diferentes que nunca se cruzariam em eventos canônicos.

No entanto, o Fan Art se encarrega de expandir nossa imaginação e une as duas histórias com designs que fazem crossovers inesperados, como o que vamos mostrar nesta resenha.

Goku em cima de Charizard, voando pelos céus, é um crossover entre Pokémon e Dragon Ball que você não sabia que precisava. A ideia é do ilustrador chileno Salvamakoto, que nos maravilha com esse design publicado em sua conta do Instagram.

A imagem, simples e muito básica, tem todos os elementos principais de cada um dos animes. No caso do Goku, ele aparece em sua versão dos primeiros arcos de Dragon Ball, com o traje vermelho concedido pelo Mestre Kame e o bastão sagrado. É como ver o personagem em sua nuvem voadora, mas em cima de um dragão de fogo.

Enquanto com Charizard, o ilustrador chileno respeita todas as características da criatura mal-humorada e evoluída ao representá-la com uma expressão séria durante seu voo com Goku.

Este par de animes são os mais populares em todo o mundo. Dragon Ball, com quase 40 anos de existência, continua atual com histórias que cativam as velhas e novas gerações.

Enquanto a franquia Pokémon, criada para videogames em 1996, também teve uma expansão para o anime, marcando uma época entre meados dos anos 90 e início dos anos 2000.

A premissa principal de Pokémon envolve treinadores que capturam e treinam criaturas chamadas Pokémon para competir em batalhas. Agora, imaginem como seriam essas criaturas interagindo com Vegeta, Goten, Trunks, Gohan, Piccolo ou, neste caso específico desenhado por Salvamakoto, com Goku.