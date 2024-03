O músico britânico Steve Harley morre

LONDRES (AP) - Steve Harley, um músico britânico cuja banda de glam-rock Cockney Rebel teve grandes sucessos como a música ‘Make Me Smile (Come Up and See Me)’, faleceu neste domingo.

A família de Harley disse hoje que “ele faleceu pacificamente em casa, com sua família ao seu lado”. Harley disse no final do ano passado que estava sendo tratado por “um câncer terrível”.

Nascido em Londres em 1951, Harley passou quase quatro anos de sua infância hospitalizado após contrair poliomielite, períodos durante os quais começou a ler e escrever poesia. Ele trabalhou como aprendiz de contador e jornalista em jornais locais, e começou sua carreira artística em clubes folclóricos de Londres.

Recomendados

Com suas letras mordazes e refrão cativante, o single ‘Make Me Smile’, produzido por Alan Parsons, liderou as paradas de sucesso do Reino Unido.

Harley também cantou a música principal do musical de Andrew Lloyd Webber ‘The Phantom of the Opera’ ao lado de Sarah Brightman quando foi lançada como single em 1986.

O líder do Ultravox, Midge Ure, que produziu o tema de Harley de 1982 ‘I Can’t Even Touch You’, o chamou de “um verdadeiro músico em atividade”.

"Ele estava em turnê até não poder mais, tocando suas músicas para fãs novos e antigos", escreveu Ure nas redes sociais. "Meus pensamentos estão com Dorothy e sua família neste momento tão triste. Nossas músicas vivem mais do que nós".

A Harley é sobrevivido por sua esposa Dorothy, seus filhos Kerr e Greta e quatro netos. A família disse em um comunicado que sabiam que “pessoas de todo o mundo sentirão desesperadamente sua falta”.