Netflix: a impressionante minissérie baseada em fatos reais considerada a melhor da história

A série ‘Irmãos de Guerra’ chegou ao catálogo da Netflix e se tornou a favorita durante sua estreia. Trata-se de uma produção baseada em fatos reais e que conta uma história em 10 episódios.

Esta produção narra a incrível história real da Easy Company do 506º Regimento de Infantaria Paraquedista da 101ª Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos.

A série não é original da Netflix, mas conta com o respaldo da HBO como sua produtora, por isso não economizaram nos gastos para recriar a experiência da Segunda Guerra Mundial ao longo de seus 10 episódios com um elenco repleto de estrelas, informou o portal Terra.

Recomendados

A série ‘Band of Brothers’ (Irmãos de Guerra), de acordo com as críticas, é considerada a melhor série de guerra já feita. Foi criada por dois gênios: Tom Hanks e Steven Spielberg, e baseada no livro de Stephen A. Ambrose que leva o mesmo nome.

O que dizem os sobreviventes e o que aconteceu

Segundo o portal Fuera de Series, os eventos são baseados na pesquisa de Ambrose e em entrevistas feitas com veteranos da Company Easy, e todos os personagens que aparecem na minissérie são baseados em veteranos dessa companhia.

Alguns sobreviventes aparecem em entrevistas como introdução a cada episódio, o que já deixa o espectador arrepiado ao ouvir o relato em primeira pessoa e depois vivenciá-lo interpretado por um elenco de excelentes atores.

Além de seu foco na história e nos personagens, ‘Irmãos de Guerra’ também oferece impressionantes sequências de ação e efeitos especiais. Desde intensos combates corpo a corpo até impressionantes batalhas no campo de batalha, a minissérie captura a brutalidade e a grandeza da guerra com habilidade impressionante.

Os espectadores serão imersos na ação, sentindo a tensão e o perigo a cada cena, por isso a Netflix não hesitou em adicioná-la ao seu catálogo.