Netflix: a arrepiante minissérie de 5 episódios baseada em eventos reais

Netflix: a minissérie arrepiante de 5 episódios baseada em eventos reais que é verdadeiramente chocante

No extenso catálogo da Netflix para seus assinantes, há uma série documental de cinco episódios baseada em eventos reais que promete não decepcionar você. Trata-se de ‘Sob suspeita - O caso Wesphael’.

Esta série é baseada no famoso e polêmico caso judicial do político belga Bernard Wesphael, acusado do assassinato de sua esposa, Véronique Pirotton, em 1 de novembro de 2013.

Três dias após a sua detenção, o acusado compareceu perante a sala do Conselho, que decidiu mantê-lo em prisão preventiva.

Embora tudo indicasse que ele era o culpado, Wesphael defendia sua inocência com base nos antecedentes de sua esposa, que anteriormente havia tentado suicídio.

Os 5 episódios da série, com uma duração de 40 minutos, exploram os rodeios de uma investigação policial cheia de reviravoltas inesperadas, intrigas políticas e segredos sombrios que revelam a complexidade da natureza humana.

Georges Huercano, Pascal Vrebos e Alain Brunard são os produtores, sendo que este último também atuou como diretor principal do projeto que foi lançado na Bélgica em dezembro de 2020 pela emissora RTL TVI.

‘Sob suspeita - O caso Wesphael’, tornou-se uma das documetários mais completos e complexos ao mesmo tempo - que possui todas as gravações periciais, testemunhais e em tribunal -, que finalmente deixa um grande manto de dúvidas, relatou o La Tercera.

De acordo com o portal Terra, a Netflix oferece uma produção de alta qualidade, com uma direção impecável, uma cinematografia cativante e uma trilha sonora envolvente que mergulha o espectador na atmosfera do drama.

Cada detalhe da série documental é cuidadosamente projetado para criar uma experiência visual e auditiva que deixa uma impressão duradoura no espectador.