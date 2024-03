Netflix: a arrepiante minissérie de 3 episódios baseada em uma história real chocante

Para os amantes de crimes e mistérios, a Netflix tem em seu catálogo uma minissérie que promete manter seus espectadores grudados em seus assentos. Trata-se de ‘Cirurgião do Mal’, uma história baseada em fatos reais e composta por apenas três episódios.

A minissérie trata sobre a vida de Paolo Macchiarini, que dominou as manchetes de todos os meios de comunicação do mundo ao se tornar pioneiro no uso de estruturas biológicas e sintéticas enxertadas com células-tronco para transplantes de traqueia.

Apesar do sucesso alcançado, pouco tempo depois descobriu-se que esse especialista era uma fraude completa, realizando cirurgias experimentais pouco éticas, inclusive em pessoas relativamente saudáveis, levando à morte de vários de seus pacientes devido às suas "intervenções".

Após a controversa história deste médico, a Netflix lançou o documentário "Cirurgião do Mal" em novembro de 2023, onde nos mostra como a bem-sucedida carreira deste homem foi manchada pelos procedimentos que realizava.

Culpado ou inocente

De acordo com o jornal El Tiempo, em junho de 2022, um tribunal sueco emitiu um veredicto que surpreendeu muitos: declarou Macchiarini culpado de causar lesões corporais a um paciente, mas o absolveu das acusações de agressão.

Essa decisão judicial alimentou ainda mais a polêmica em torno de sua história, e a Netflix decidiu aproveitar a oportunidade para recriá-la em três episódios:

Episódio 1. O famoso supercirurgião Paolo Macchiarini é um pioneiro na medicina regenerativa. No auge de seu sucesso, ele conhece a jornalista Benita Alexander.

Episódio 2. As histórias de Paolo estão cada vez mais impressionantes, mas Benita não o questiona. Um erro terrível durante uma de suas palestras desperta suspeitas entre seus colegas.

Episódio 3. A verdadeira extensão de suas mentiras finalmente vem à tona, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Paolo receberá o castigo que merece?

"Cirurgião do Mal" é o mais recente exemplo da crescente tendência da Netflix de produzir séries baseadas em eventos reais que oferecem ao público um olhar intrigante e muitas vezes arrepiante sobre eventos e personagens do mundo real.

Entre outras séries destacadas nesta categoria estão ‘Clark’, ‘O Espião’, ‘Narcos’, ‘The Crown’, ‘As Coisas para Limpar’, ‘Pouco Ortodoxa’, ‘Olhos que Condenam’, ‘Mindhunter’ e ‘Alias Grace’.