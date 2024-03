Imprensa britânica supostamente protege Rose Hanbury, apontada como amante do William

Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley, tem sido mencionada no meio da polêmica da foto editada de Kate Middleton, já que entre as especulações se comenta que há uma crise matrimonial porque a princesa não está usando seu anel na famosa imagem.

Hanbury tem sido apontada desde 2019 como a suposta amante do príncipe William e há quem afirme que sua filha mais nova, Iris Marina, é filha ilegítima do herdeiro do trono. A criança tem a mesma idade de Charlotte de Gales, filha do futuro rei com Kate Middleton.

A marquesa era uma das melhores amigas de Kate, mas depois que circularam fotos mostrando ela sendo afetuosa com o príncipe William e começaram os rumores de que eles eram amantes, a princesa Kate ordenou que ela não participasse de eventos reais.

Agora, em meio ao escândalo da foto editada de Kate Middleton, o 20Minutos relata que a imprensa internacional menciona que a imprensa britânica pode estar protegendo Rose Hanbury. O motivo? Talvez a resposta esteja no fato de que ela é esposa de David Rocksavage, VII marquês de Cholmondeley, que pertence a uma das famílias mais importantes e aristocráticas da Inglaterra. Suas influências são consideráveis.

Rose Hanbury, modelo e formada em história

À esquerda, David Rocksavage e Rose Hanbury. À direita, Príncipe William, Kate Middleton e Rose

O El Mundo diz que Rose Hanbury, de 40 anos, casou-se em 2009 com o marquês David Rocksavage, atualmente com 63 anos. Três meses depois, nasceram seus gêmeos Alexander e Oliver, e posteriormente nasceu a menina Iris Marina, quase com oito anos.

O portal mencionado afirma que Rose foi modelo, estudou história e trabalhou como pesquisadora para o político conservador Michael Gove.

De onde vem a proximidade dos marqueses com os Príncipes de Gales? Dizem que Rose conhecia o Príncipe William desde criança e que depois de casada, ela e seu marido eram vizinhos dos Gales quando eles moravam em Anmer Hall. Os marqueses residiam na mansão campestre de Houghton Hall, construída pelo sir Robert Walpole.

Até agora, nenhum membro da família real se pronunciou sobre os rumores de infidelidade do príncipe William com Rosa Hanbury, nem ela mesma se pronunciou sobre o assunto.