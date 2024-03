Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus posa após cirurgia no nariz: “domingo especial” Imagem: reprodução (@rafapinheirojustus)

Rafaella Pinheiro Justus publicou uma nova foto em seu Instagram no último domingo (17) após realizar um procedimento cirúrgico. Na foto, a adolescente de 14 anos, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, escreveu: “Pronta para um domingo especial”. Na foto, a menina estava com com um vestido preto e uma bolsinha combinando.

Confira:

Na publicação, não faltaram elogios para a jovem celebridade, que tem a conta monitorada pelos pais. “Linda demais! Meu amorzinho!”, escreveu o empresário Roberto Justus.

Já a mãe respondeu “Minha bebê cresceu. MARAVILHOSA! TE AMO minha PRIMOGÊNITA!”, enquanto a madrasta Ana Paula Siebert,, casada com Roberto desde 2015, escreveu “PERFEITAAAAA”.

Rafaella realizou uma cirurgia no nariz de correção no desvio de septo no dia 10 de fevereiro. Em entrevista a ‘Quem’ na época, Ticiane deu mais detalhes sobre a saúde da filha.

“Ela vai voltar para a escola, está superbem. Foi uma recuperação super-rápida. Ela fez sábado [a cirurgia], terça-feira eu já estava trabalhando e ela estava bem. Ela está ótima”, disse a apresentadora, que atualmente é casada com com Cesar Tralli, e também é mãe de Manuella, de 4 anos.

