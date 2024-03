Este filme venezuelano ganhou vários prêmios e hoje é um sucesso na Netflix

A Netflix revelou em seu Top 10 Global semanal que um filme venezuelano está chamando a atenção dos usuários e sua trama, que expõe uma situação crua vivida no país, é uma das chaves para isso.

Trata-se de Simón, que se tornou um dos filmes mais bem-sucedidos de 2023 e que agora chegou à plataforma para ficar.

A trama segue a história de Simón, um líder estudantil em busca de asilo político nos Estados Unidos, que enfrenta o trauma da tortura após sua detenção durante os protestos antigovernamentais de 2017 na Venezuela. Contrariamente ao que se poderia pensar, o filme não sofreu censura antes de seu lançamento e até ganhou vários reconhecimentos em nível mundial por sua produção.

Diego Vicentini, o diretor, comentou ao El País durante a turnê promocional: "Na Venezuela, é raro que um filme não seja censurado", durante a décima parada da turnê regional de promoção. Vicentini também destacou que o cinema tem o poder de cultivar a empatia entre as pessoas e isso é o que ele tem buscado alcançar com Simón.

“Os filmes têm este incrível poder de mudar completamente a forma como vemos as coisas. Quero dizer, todos nós já passamos por isso em algum momento. Houve uma vez no Equador, quando um homem se levantou e disse: ‘Em nome de todo o Equador, só quero pedir desculpas a todos os venezuelanos se alguma vez os maltratamos ou julgamos, ou se faltamos empatia’. é o que estamos tentando fazer com este filme. Mas mesmo que tenhamos esse senso de urgência, a verdade é que os venezuelanos ainda estão saindo de casa e ainda suportam toda essa tortura. Isso tem que parar agora”, disse ao El País.

O filme foi exibido em dez cidades da América Latina, Estados Unidos e Espanha, e foi selecionado pela Academia de Cinema da Venezuela para competir no prestigioso Prêmio Goya, o reconhecimento máximo do cinema nacional espanhol. O longa-metragem já recebeu vários prêmios, incluindo o de melhor filme no Festival de Cinema Venezuelano de 2023.

Um filme com uma história que retrata uma realidade cruel

"Após fugir da brutal repressão que sofreu na Venezuela, um jovem tenta construir uma nova vida em Miami sem conseguir esquecer tudo o que deixou para trás", lê-se na sinopse oficial da Netflix.

Nos últimos anos, a Venezuela tem enfrentado uma crise migratória sem precedentes, desencadeada por uma combinação de fatores políticos, econômicos e sociais. Essa situação tem gerado um êxodo em massa de cidadãos venezuelanos em busca de melhores condições de vida e oportunidades em outros países da região e além.

A crise tem sido marcada pela hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos, bem como a falta de serviços básicos, o que levou milhões de pessoas a procurar uma vida melhor fora de suas fronteiras. Além disso, há um grande temor de perseguição política e violência.

De acordo com informações da Organização Internacional para as Migrações das Nações Unidas, mais de 6,1 milhões de pessoas deixaram a Venezuela como resultado dessa situação. Dezessete nações na América Latina e no Caribe abrigam aproximadamente 80 por cento desses venezuelanos, ultrapassando os 5 milhões, desencadeando assim a maior crise de deslocamento externo na história recente da região.