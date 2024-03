Bruno Mars recusa apresentação em cassino e tem dívida milionária com jogos revelada

O cantor Bruno Mars foi parar nos tópicos mais comentados da internet depois que uma suposta dívida milionária em seu nome foi revela. Ao que tudo indica, ele tem problemas com apostas e carrega um débito de jogo avaliado em mais de R$200 milhões.

Conforme publicado pela Quem, a dívida acabou vindo à público depois que Bruno recusou um convite para se apresentar no MGM Casino Resorts, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Segundo o NewsNation, ele não participará do evento por conta de suas dívidas envolvendo jogos de azar.

A publicação ainda revela que fontes próximas ao cantor explicaram que a dívida dele deve chegar ao valor de 50 milhões de dólares, o que, na cotação atual, equivale a R$250 milhões. Todas elas seriam frutos de apostas em jogos.

A fonte ainda revelou o faturamento anual aproximado do cantor e chocou ao revelar que a maior parte do valor é utilizado para a quitação de dívidas.

“Bruno fatura 90 milhões de dólares por ano, que viram 60 milhões depois de descontar os impostos. Ele usa o que sobra para quitar as dívidas. Fica pouco para ele”, revelou a fonte.

Problemas antigos

Segundo a publicação feita pelo NewsNation, os problemas de Bruno com as apostas começaram em 2016 e seguem desde então. Atualmente, isso se tornou um problema depois que ele firmou uma parceria com a MGM.

Conforme a fonte, a MGM também está apostando nos shows de Bruno Mars, que mantem seu lounge, o Pinky Ring, dentro do Bellagio, que é de propriedade da MGM. O local inclusive foi inaugurado durante o Super Bowl e é o primeiro de alguns projetos de Bruno em cassinos de alto padrão.

Apesar disso, o cantor terá, no segundo semestre, novas apresentações de sua residência em Las Vegas. Alguns boatos indicam que elas podem justamente ter como objetivo a quitação da dívida com a MGM Casino Resorts.

