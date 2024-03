BBB 24: ‘Querem me tirar do sério’, conclui Davi após quase ir para o paredão (Reprodução/Globo)

Em conversa com Isabelle no quarto fada, Davi desabafou sobre adversários dentro do BBB 24. Depois da formação do 13º paredão da temporada, o brother comentou que se sente provocado pelas pessoas que ainda estão na casa.

“Eles querem me tirar do sério. As pessoas aqui na casa querem que eu me transforme em algo que eu não sou”, começou ele.

Davi pontuou que sabe que é uma pessoa que joga dentro do BBB e que é visto como “grosso” dentro da casa, mas que ele não é uma má pessoa. O motorista de aplicativo lembrou da rixa com Leidy Elin e falou sobre uma questão que aconteceu na festa da líder Beatriz.

“No dia da festa, que teve a festa, a Leidy fez a entrevista com todo mundo e não fez comigo. Ela queria me dar a entender ‘eu falei com todo mundo e não falei com você’, para querer provocar. Daí, tudo bem, eu fiquei normal”.

Davi falou para Isabelle que não faz questão de todo mundo gostar dele dentro do Big Brother Brasil, mas analisa tal situação como algo para o jogo.

“Não é que eu esteja fazendo questão, mas essas atitudes que eles tomam para me ver irritado, para querer que eu fique estressado, tudo isso…”, desabafou ele.

Davi ainda criticou o fato de ter recebido o anjo depois de uma longa prova de resistência e também da disputa pelo anjo: “O dia que eu vim cansado da prova, eu fiquei quebrado mesmo. No outro dia, a prova do anjo eu não aguentava mais fazer aquela piscina de bolinha, eu caí quando eu saí. Daí, veio o monstro”.

Vale destacar que Davi quase foi parar no 13º paredão do BBB 24. Na noite deste domingo (17), o brother escapou da berlinda do reality show depois de ganhar a prova bate-volta. Agora, Alane, Beatriz e Raquele podem deixar o programa da Globo.