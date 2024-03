BBB 24: ‘Quer que eu julgue seu pé?’, pergunta Pitel ao falar das atitudes de Davi

Pitel perguntou se Davi queria que ela julgasse o tamanho do seu pé dentro do BBB 24. Em conversa com Raquele no quarto gnomo, a sister disse que o motorista de aplicativo é uma pessoa sem coerência naquilo que fala, mas que transparece confiança.

“Ele falou lá ‘as pessoas que julgam a minha atitude’. Você quer que eu julgue o que? O tamanho do seu pé? Não..as pessoas que estão nesta sala e julgam a minha atitude não sabem quem eu sou, ou não me enxergam”, afirmou a participante.

BBB 24: ‘Querem me tirar do sério’, conclui Davi após quase ir para o paredão (Reprodução/Globo)

Pitel também destacou qual será a estratégia de jogo de Davi durante o Sincerão desta segunda-feira (18): “Ele vai procurar alguém que vai citar ele no sincerão ou vai citar a amiga dele, vai transformar tudo sobre ele e vai crescer ‘au, au, au’, aqui do alto e depois o que acontece...a semana toda morna”.

Recomendados

LEIA TAMBÉM: Vídeo: Wanessa confirma término com Dado Dolabella após BBB 24: “Preciso me amar primeiro”

Ainda desabafando sobre as falas de Davi durante a formação do 13º paredão do BBB 24, que colocou Beatriz, Alane e Raquele na berlinda, Pitel reclamou e disse que o brother é uma pessoa que passa confiança aos seus aliados.

BBB 24: Giovanna mandou Beatriz pro paredão, mas outra sister estava em risco (Reprodução/Globo)

“As coisas que ele fala não tem concordância, mas, como ele acredita muito naquilo que ele fala, passa confiança. Parece que ele está falando alguma coisa séria, mas só que não tem coerência”, disse a sister.

Por fim, a participante do Big Brother Brasil voltou a falar sobre as atitudes do motorista de aplicativo: “‘Julgam a minha atitude’, mas você quer que eu julgue o que? O tamanho do seu pé, a cor da sua pele, a roupa que você veste, se você é bonito ou feio na minha visão? É para julgar o que se não for as tuas atitudes?”.

LEIA TAMBÉM: Os 3 signos do zodíaco que começam a realizar sonhos no Ano Novo Astrológico 2024